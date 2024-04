Tanya Sirois nommée au conseil d'administration de l'Autorité

MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a nommé, le 3 avril dernier, Tanya Sirois, parmi les membres du conseil d'administration (le « conseil ») de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »).

Tanya Sirois, membre de la Première Nation des Innus de Pessamit, possède plus d'une dizaine d'années d'expérience en gestion, politiques publiques et gouvernance. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval et d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique (ENAP). De plus, elle œuvre depuis 2013 à titre de directrice générale du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ), une association qui milite pour les droits et intérêts des citoyennes et citoyens autochtones dans les villes du Québec.

Mme Sirois a été administratrice au sein du conseil d'administration de l'Association nationale des centres d'amitié de 2013 à 2018 et est présentement membre de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec et membre du conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres du Québec. Elle est nommée en remplacement de Marie-Agnès Thellier, qui se retire après plusieurs années au service de l'organisation, ayant été nommée en août 2014 à titre de membre du Conseil consultatif de régie administrative, devenu le conseil d'administration de l'Autorité en décembre 2021.

« Je tiens à souhaiter la bienvenue à Tanya Sirois et à la féliciter pour sa nomination à titre de membre du conseil de l'Autorité. Son expérience en tant que gestionnaire et son engagement pour la défense des droits et intérêts collectifs constitueront des atouts précieux dans le cadre de nos travaux », a déclaré Robert Panet-Raymond, président du conseil. « L'importante contribution de Mme Thellier au sein de notre organisation mérite également d'être soulignée. Par son important bagage d'expériences professionnelles, ses conseils avisés et sa rigueur, Mme Thellier a apporté une perspective éclairante à l'Autorité depuis 2014 et a assumé d'une main de maître les fonctions de secrétaire du conseil », a ajouté M. Panet-Raymond.

Le conseil de l'Autorité est aujourd'hui composé de Robert Panet-Raymond, président, Yves Ouellet, président-directeur général de l'Autorité et membre non indépendant, Marie-Claude Beaulieu, Jacqueline Codsi, Anne-Marie Croteau, Mario Cusson, Jean Dagenais, Nicole Gadbois-Lavigne, Hajar Jerroumi, Guy Langlois, Tanya Sirois et Miville Tremblay.

À propos de l'Autorité

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

