TORONTO, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») est heureuse d'annoncer qu'elle a été nommée lauréate du prestigieux Prix Galien Canada Produit innovateur de 2022 grâce à TAKHZYROMD (lanadélumab), le premier anticorps monoclonal approuvé pour le traitement de l'angio-œdème héréditaire (AOH). Le Prix Galien Canada, le prix le plus prestigieux dans le domaine de la recherche et de l'innovation pharmaceutiques au Canada, souligne les efforts et les réalisations dans le domaine de la recherche et du développement pharmaceutiques. Le prix annuel a été remis lors d'un gala à Toronto le 15 novembre 2022.

« Nous sommes honorés que TAKHZYRO ait reçu le Prix Galien Canada Produit innovateur 2022, et nous sommes encore plus fiers de l'effet considérable qu'il a eu sur les patients atteints d'AOH au Canada, a déclaré Rute Fernandes, directrice générale de Takeda Canada Inc. Ce prix prestigieux reflète le dévouement et l'engagement de Takeda à offrir aux patients des traitements novateurs. »

À propos de l'angio-œdème héréditaire (AOH)

L'angio-œdème héréditaire ou AOH est une maladie génétique rare qui touche environ 1 personne sur 50 000 dans le monde. L'AOH se caractérise par des crises récurrentes d'enflure grave (angio-œdème) dans diverses parties du corps, y compris les mains, les pieds, les organes génitaux, l'estomac, le visage ou la gorge. Les symptômes de l'AOH apparaissent habituellement tôt dans la vie d'un patient, le plus souvent à l'âge de 13 ans, et leur gravité peut augmenter après la puberté. Lorsqu'elle n'est pas traitée, une crise d'AOH dure souvent trois jours, parfois même plus, et de nombreuses personnes atteintes de la maladie connaissent trois crises ou plus par moisi.

À propos du Prix Galien Canada

Le Prix Galien est le prix le plus prestigieux dans le domaine de la recherche et de l'innovation pharmaceutiques au Canada. Aussi appelé le prix Nobel de la recherche pharmaceutique, il reconnaît les efforts et les réalisations de la recherche et du développement pharmaceutiques. Le Prix Galien Canada est administré par Innovation Vie Canada. https://www.prix-galien-canada.com/

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK), un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement de traitements dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, visitez : takeda.com/fr-ca

SOURCE Takeda Canada Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Amanda Jacobs, [email protected], 1 647 798-2231