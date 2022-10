La majorité des pays membres du G20 en dehors du Canada ont adopté une définition de la maladie rare comme étant une maladie qui touche moins de 1 patient sur 2 000 personnes.

TORONTO, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Takeda Canada Inc (« Takeda ») a publié son rapport intitulé Définition des maladies rares au Canada : leçons tirées des pays membres du G20. Le rapport souligne la nécessité de formuler une définition pancanadienne unique de ce qu'est une maladie rare en vue d'accélérer et de soutenir le lancement de la stratégie canadienne relative aux maladies rares.

Au moment où le Canada prend des mesures concrètes en vue de mettre au point une stratégie nationale relative aux maladies rares, il reste l'un des rares pays membres du G20 à ne pas s'être doté d'une définition publique et cohérente de ce que sont les maladies rares.

« Takeda se réjouit de l'engagement du gouvernement du Canada à mettre au point une stratégie nationale relative aux maladies rares en vue de soutenir les patients et les familles qui vivent avec une maladie rare, a déclaré Rute Fernandes, directrice générale, Canada. Takeda est fière de distribuer ce rapport en tant que ressource importante pour appuyer les discussions sur les politiques et comme base au lancement d'une stratégie canadienne relative aux maladies rares. La nécessité de se doter d'une définition précise permettra d'axer les efforts sur l'infrastructure requise pour réduire le temps écoulé avant de recevoir le bon diagnostic et d'accéder au traitement et pour améliorer les soins aux patients. »

Afin de mieux comprendre le contexte mondial de la définition des maladies rares, Takeda a analysé les différentes approches adoptées par d'autres pays membres du G20 et est arrivée à quatre grandes conclusions :

Définir ce qu'est une maladie rare est une première étape cruciale dans l'élaboration de politiques et de cadres de financement pour les patients atteints d'une maladie rare. La majorité des autres pays membres du G20 ont adopté une définition quantitative relativement simple, c'est-à-dire une maladie touchant moins de 1 patient sur 2 000 personnes. D'autres approches comportent des définitions qualitatives fondées sur des critères comme le « besoin médical » et des définitions prescriptives qui désignent des maladies ou des groupes de maladies en particulier. Comme les définitions uniquement quantitatives sont susceptibles de devenir inefficaces, rigides ou statiques, certains pays ont adopté des définitions mixtes qui combinent des éléments quantitatifs et qualitatifs. Le Canada a des leçons à tirer de chaque pays examiné, et il peut tirer avantage de l'étude de l'approche adoptée par l'Union européenne (UE). En associant un seuil de prévalence à un ensemble de lignes directrices adaptables, l'UE s'appuie sur une norme quantitative mondiale, mais offre aux décideurs un ensemble de mesures conçues pour autoriser une certaine souplesse et une certaine nuance dans des délibérations complexes et dynamiques.

« Il est très important que les décideurs et les responsables des orientations politiques canadiens soient guidés par une désignation cohérente des maladies rares, qui reconnaisse les défis associés à leur rareté, leur sévérité, leur évolutivité et leur capacité de mettre la vie en danger, car ces maladies sont mal comprises, bénéficient de peu de recherche et elle ont peu ou pas de traitements efficaces », a déclaré Durhane Wong-Rieger, présidente et chef de la direction de la Canadian Organization for Rare Disorders (CORD).

Le rapport Définition des maladies rares au Canada : leçons tirées des pays membres du G20 s'inscrit dans l'engagement de longue date de Takeda à soutenir les politiques sur les maladies rares au Canada. En 2021, Takeda a publié le document Stratégies pour les maladies rares : rapport sur les perspectives internationales, qui a évalué et résumé les pratiques exemplaires en examinant la façon dont différents pays ont élaboré sur mesure leurs propres approches pour accélérer et élargir l'accès aux nouveaux traitements contre les maladies rares.

Pour consulter le rapport sur la définition des maladies rares, cliquez ici.

Les répercussions des maladies rares au Canada

Une maladie « rare » est une maladie qui touche un très petit nombre de personnes. Elle est souvent génétique, présente tout au long de la vie d'un patient et potentiellement mortelle[i] . Étant donné que les maladies rares touchent un nombre relativement restreint de patients, il est souvent impossible d'avoir accès à des traitements novateurs. On estime qu'un traitement approuvé existe pour seulement 5 % des maladies raresii,iii. Cette réalité a des répercussions pénibles sur les patients et leur famille : des études indiquent qu'au moins 50 % des maladies rares touchent les enfants, dont 30 % meurent avant leur cinquième anniversairei,iv,v,vi.

Le chemin menant à la prise en charge appropriée d'une maladie rare est long et semé d'embûches. En moyenne, il faut de 6 à 8 ans avant qu'un patient reçoive le bon diagnostic; pendant cette période, un patient verra en moyenne 8 médecins et recevra de 2 à 3 diagnostics erronésvii. Les retards de traitement causés par ces problèmes de diagnostic entraînent souvent une progression évitable de la maladie, ce qui ne fait qu'amplifier l'effet de la maladie sur le patient et ses soignantsviii.

