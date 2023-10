Takeda lance une nouvelle application pour aider les professionnels de la santé à rester au fait des données importantes issues des études cliniques

TORONTO, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Takeda Canada Inc. (« Takeda ») annonce le lancement de Clinical Trial (CT) Lexicon, une application novatrice permettant aux professionnels de la santé d'avoir accès à une bibliothèque centralisée portant sur les études cliniques et leurs données clés à portée de main. Le lancement initial de l'application est axé sur les maladies inflammatoires de l'intestin (MII), et d'autres domaines d'intérêt clinique seront déployés plus tard.

Le Dr Jesse Siffledeen, directeur de la South Edmonton Gastroenterology Research Clinic et professeur agrégé d'enseignement clinique en gastroentérologie à l'Université de l'Alberta/Grey Nuns Hospital, à Edmonton, a lancé le concept de cette application et dirige le comité directeur d'experts canadiens des MII qui ont aidé à concevoir, organiser et mettre à jour cette application.

« Le lexique sur les MII vous aide à trouver facilement des études cliniques pertinentes, dans une application conviviale, et complète la formation médicale à tous les niveaux, a déclaré le Dr Siffledeen. « J'espère que d'autres le trouveront aussi utile que moi. »

L'application gratuite, disponible sur les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs, permet aux utilisateurs de parcourir plus de 100 études clés, ainsi qu'un ensemble de résumés d'études cliniques et des hyperliens directs vers des publications originales. Parmi les autres fonctions clés figurent des options de filtre et de recherche permettant de trouver des études pertinentes, des signets et une section dans laquelle les utilisateurs peuvent consigner leurs notes.

« Takeda s'engage à exploiter les solutions de soins de santé numériques qui optimisent les soins aux patients et relèvent les principaux défis pour nos professionnels de la santé », a déclaré le DrJefferson Tea, vice-président, Affaires médicales et scientifiques, Takeda Canada Inc. « En fournissant aux professionnels de la santé des renseignements facilement accessibles, nous les aidons à prendre des décisions éclairées fondées sur les dernières données disponibles. Et nous nous réjouissons à l'idée d'offrir cette ressource fantastique dans d'autres domaines à l'avenir. »

L'application CT Lexicon est disponible sur les appareils Apple et Android. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.ctlexicon.com/

Takeda a toujours soutenu la communauté canadienne de la recherche médicale sur les MII. L'an dernier, l'entreprise a octroyé la première subvention Pioneer d'un million de dollars au Consortium canadien de recherche en MII (CCRM), afin d'appuyer une recherche clinique canadienne de grande qualité et bénéfique. Cette année, Takeda a aidé à fonder Canadian IBD Today, pour permettre aux médecins du Canada de parler de leur expérience vécue dans un contexte canadien avec des patients canadiens.

