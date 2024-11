Takeda coparraine la subvention pour faire progresser la recherche clinique au Canada

TORONTO, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (Takeda) félicite les bénéficiaires de la subvention PIONEER d'un million de dollars du Consortium canadien de recherche en maladies inflammatoires des intestins (CCRM) pour soutenir la recherche clinique canadienne novatrice et de qualité supérieure visant à améliorer les résultats thérapeutiques et la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie intestinale inflammatoire (MII). Takeda coparraine la subvention à hauteur de 500 000 $ sur le montant de 1 000 000 $.

Les bénéficiaires de cette année sont le Dr Kevan Jacobson, chercheur à l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique et chef, Division de la gastroentérologie, de l'hépatologie et de la nutrition, Département de pédiatrie, Faculté de médecine, Université de la Colombie-Britannique, et la Dre Genelle Lunken, chercheuse à l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, diététiste à l'IBD Centre of BC, pour leur étude intitulée Open Label Multicentre Randomized Dietary Intervention Study in Pediatric Crohn Disease Patients Initiating Anti-TNF Therapy (DISPENSE-T).

Fondé en 2017, le CCRM bénéficie du soutien de l'organisme Crohn et Colite Canada. Son but est de promouvoir et de faciliter des études cliniques au Canada par la création d'un réseau de collaboration entre cliniciens et chercheurs, tout en améliorant le soutien à la recherche.

Les MII causent une inflammation chronique du tractus gastro-intestinal (GI) qui a une incidence sur la digestion des aliments, l'absorption des nutriments et l'élimination des déchets chez les personnes touchéesi. Les principales formes sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Plus de 322 000 Canadiens sont atteints de cette maladie pour laquelle il n'existe actuellement aucun remèdeii.

Citations :

« La Dre Lunken et moi-même sommes honorés de recevoir cette subvention qui nous aidera à mener d'importants travaux de recherche en pédiatrie. Nos travaux visent à fournir des données probantes essentielles sur la façon dont l'alimentation peut interagir avec les médicaments afin d'améliorer les résultats du traitement, et, en fin de compte, de permettre à nos jeunes patients d'obtenir une meilleure qualité de vie. »

- Dr Kevan Jacobson, chercheur à l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique et chef, Division de gastroentérologie, d'hépatologie et de nutrition, Département de pédiatrie, Faculté de médecine, Université de la Colombie-Britannique

« Chez Takeda, nous demeurons très déterminés à faire progresser la recherche scientifique liée aux MII et nous sommes honorés de continuer à l'appuyer au moyen de la subvention PIONEER du CCRM. Nous félicitons le Dr Jacobson et la Dre Lunken pour leur projet novateur qui pourrait avoir des répercussions importantes sur la vie des enfants atteints d'une MII.

- Vatro Mateljic, directeur général, Takeda Canada Inc.

« La subvention PIONEER illustre notre engagement à faire progresser la recherche scientifique de qualité supérieure par la collaboration. Grâce à nos chercheurs canadiens, cette étude offre la possibilité d'acquérir des connaissances transformatrices et d'établir de nouvelles normes en matière de soins liés aux MII. »

- Dr Talat Bessissow, président du CCRM et gastroentérologue à l'Université McGill

À propos du CCRM

Le CCRM a été fondé en 2017 avec le soutien de l'organisme Crohn et Colite Canada. Son but est d'attirer et de faciliter des études cliniques au Canada par la création d'un réseau de collaboration entre cliniciens et chercheurs, tout en offrant un financement à la recherche. Huit ans après sa fondation, le CCRM continue de croître, et supervise actuellement neuf études multicentriques menées par des chercheurs visant à répondre à d'importantes questions cliniques, y compris quatre essais contrôlés multicentriques avec répartition aléatoire. Pour en savoir plus sur le CCRM, consultez le site circ-ccrm.ca.

À propos de Crohn et Colite Canada

L'organisme Crohn et Colite Canada s'efforce sans relâche de trouver des traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et d'améliorer la vie des enfants et des adultes atteints de ces maladies chroniques. Suivez-nous à crohnetcolite.ca, @ayezducran sur Facebook, @getgutsycanada (en anglais seulement) sur Twitter et InstagramTiktok, et suivez Crohn et Colite Canada sur YouTube et LinkedIn (en anglais seulement).

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE : TAK). Takeda se concentre sur la création d'une meilleure santé pour la population et d'un avenir meilleur pour le monde. Nous visons à découvrir et à offrir des traitements qui transforment la vie dans nos principaux domaines thérapeutiques et commerciaux, y compris les maladies gastro-intestinales et inflammatoires, les maladies rares, les thérapies à base de plasma, l'oncologie, les neurosciences et les vaccins. Avec nos partenaires, nous cherchons à améliorer l'expérience des patients et à repousser les limites des nouvelles options thérapeutiques grâce à notre gamme de produits en développement dynamique et diversifiée. En tant qu'entreprise biopharmaceutique axée sur les valeurs et la recherche et développement, dont le siège social se trouve au Japon, nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, notre population et la planète. Nos employés dans environ 80 pays et régions sont motivés par notre raison d'être et enracinés dans les valeurs qui nous définissent depuis plus de deux siècles. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.takeda.com/fr-ca.

__________________

i À propos de ces maladies. Consulté le 3 novembre 2022. Accessible à l'adresse : https://crohnetcolite.ca/A-propos-de-ces-maladies/Que-sont-ces-maladies?_gl=1*ijkzvp*_gcl_au*MTY4MTU3NjUwOC4xNzMyMjc4Nzkx*_ga*MTA5MTc2OTQ1Mi4xNzMyMjc4Nzkx*_ga_449CCG54ER*MTczMjI3ODc5MC4xLjAuMTczMjI3ODc5MC42MC4wLjA.*_ga_TT4373ZQTQ*MTczMjI3ODc5MS4xLjAuMTczMjI3ODc5MS42MC4wLjA.. ii What You Need to Know About the Impact of IBD in Canada. Consulté le 3 novembre 2022. Accessible (en anglais seulement) à l'adresse : https://crohnsandcolitis.ca/Support-for-You/Information-and-Resources-Hub/Category-1/Key-Findings-from-the-2018-Impact-of-IBD-in-Canada.

SOURCE Takeda Canada, Inc.

Pour les demandes de renseignements de la part des médias, veuillez communiquer avec : Takeda Canada, Amanda Jacobs, [email protected], 647 798-2231; Crohn et Colite Canada, [email protected]