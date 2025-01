Recommandations positives concernant le remboursement émises par l'Agence des médicaments du Canada et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

TORONTO, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») est heureuse d'annoncer que Santé Canada a autorisé la mise en marché de FRUZAQLAMC (gélules de fruquintinib) indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique (CCRm) qui ont préalablement reçu les traitements standard existants, y compris les chimiothérapies à base de fluoropyrimidine, d'oxaliplatine et d'irinotécan, les agents anti-VEGF, les agents anti-EGFR (en présence du gène RAS de type sauvage) et l'association trifluridine-tipiracil ou le régorafénib, ou qui ne sont pas de bons candidats pour ces traitements1.

Peu après, l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) ont émis des recommandations positives concernant le remboursement.

FRUZAQLA agit en empêchant les tumeurs de fabriquer de nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui permet de ralentir la progression du cancer1.

L'autorisation est fondée sur les données provenant de deux études de phase III de grande envergure : l'étude multirégionale FRESCO-2, dont les données ont été publiées dans la revue The Lancet, ainsi que celles de l'étude FRESCO menée en Chine, qui ont été publiées dans JAMA. Dans les deux études, FRUZAQLA en association avec les meilleurs soins de soutien a entraîné des améliorations importantes de la survie globale, s'accompagnant d'améliorations correspondantes de la survie sans progression, comparativement au placebo en association avec les meilleurs soins de soutien2,3.

Environ 25 200 Canadiens recevront un diagnostic de cancer colorectal en 2024, ce qui représente 10 % de tous les nouveaux cas de cancer4,5. Il s'agit de la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes et de la troisième cause de décès par cancer chez les femmes6. Environ 70 % des patients atteints d'un cancer colorectal présenteront une maladie métastatique, que ce soit au moment du diagnostic ou après le traitement. Les métastases sont la principale cause de mortalité liée au CCR6,7.

« L'approbation et les recommandations positives concernant le remboursement de FRUZAQLA marquent une étape importante pour la communauté des personnes atteintes de cancer colorectal. Ce nouveau traitement offre aux Canadiens atteints d'un cancer colorectal métastatique une possibilité supplémentaire de ralentir la progression de leur maladie. »

- Barry D. Stein, président et directeur général de Cancer colorectal Canada

« L'approbation de FRUZAQLA marque une étape importante pour la communauté des personnes atteintes de cancer colorectal. Il s'agit d'un autre outil précieux pour les patients et les professionnels de la santé dans la lutte contre la maladie métastatique qui pourrait améliorer les résultats et offrir un nouvel espoir. »

- Filomena Servidio-Italiano, présidente et directrice générale, Réseau d'informations et soutien pour le cancer colorectal

« Le fruquintinib représente une nouvelle option dans le traitement du cancer du côlon métastatique. Ce traitement vise à ralentir la progression de la maladie, avec le potentiel d'aider à prolonger la survie. »

- Dr Hatim Karachiwala, oncologue médical, Tom Baker Cancer Centre, Calgary (Alberta)

« Chez Takeda, nous sommes déterminés à offrir des médicaments novateurs aux personnes qui en ont le plus besoin. FRUZAQLA offre aux Canadiens atteints d'un cancer colorectal métastatique une nouvelle option lorsque les autres traitements n'ont pas fonctionné ou lorsqu'ils ne sont pas des candidats appropriés pour les traitements standard. »

- Yohan D'Souza, Directeur médical national, Oncologie

À propos de FRUZAQLAMC

FRUZAQLA (fruquintinib) est un inhibiteur oral sélectif des récepteurs à activité tyrosine kinase des facteurs de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGFR)-1, -2 et -3. Les inhibiteurs des VEGFR jouent un rôle central dans le blocage de l'angiogenèse tumorale8.

Pour connaître les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et les conditions d'utilisation clinique, veuillez consulter la monographie du produit. Vous pouvez aussi vous procurer la monographie du produit en appelant notre service d'information médicale.

Cancer colorectal métastatique (CCRm)

Le cancer colorectal (CCR) est un cancer du gros intestin, qui comprend le côlon et le rectum9. Ces cancers peuvent également être appelés cancer du côlon ou cancer du rectum, en fonction de leur point de départ10. La plupart des cas de CCR commencent par une excroissance sur la paroi interne du côlon ou du rectum10,11. Ces excroissances sont appelées polypes. Ce ne sont pas tous les polypes qui deviennent cancéreux. Si le cancer se forme dans un polype, il peut se propager dans la paroi du côlon ou du rectum au fil du temps10,11. Lorsque les cellules cancéreuses se trouvent dans la paroi, elles peuvent se propager dans les vaisseaux sanguins et se déplacer vers les ganglions lymphatiques à proximité ou vers des organes à distance11. Lorsque les cellules cancéreuses se sont propagées à d'autres parties du corps, on parle de maladie métastastatique11.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK). Takeda se concentre sur la création d'une meilleure santé pour la population et d'un avenir meilleur pour le monde. Nous visons à découvrir et à offrir des traitements qui transforment la vie dans nos principaux domaines thérapeutiques et commerciaux, y compris les maladies gastro-intestinales et inflammatoires, les maladies rares, les thérapies à base de plasma, l'oncologie, les neurosciences et les vaccins. Avec nos partenaires, nous cherchons à améliorer l'expérience des patients et à repousser les limites des nouvelles options thérapeutiques grâce à notre gamme de produits en développement dynamique et diversifiée. En tant qu'entreprise biopharmaceutique axée sur les valeurs et la recherche et développement, dont le siège social se trouve au Japon, nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, notre population et la planète. Nos employés dans environ 80 pays et régions sont motivés par notre raison d'être et enracinés dans les valeurs qui nous définissent depuis plus de deux siècles. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.takeda.com/fr-ca.

