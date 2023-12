La disponibilité de GLASSIAMD représente une étape importante pour les patients présentant un emphysème attribuable à un déficit héréditaire sévère en inhibiteur de l'alpha 1 -antitrypsine

TORONTO, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (Takeda) a conclu un contrat avec la Société canadienne du sang (SCS) pour GLASSIAMD (inhibiteur de l'alpha 1 protéinase) découlant de l'appel d'offres de la SCS pour le traitement d'un déficit héréditaire en alpha 1 -antitrypsine (AAT). Glassia a été approuvé et sera inscrit sur la liste de protéines plasmatiques et produits connexes de la SCS, assorti de critères de remboursement précis. Il s'agit de l'entrée de Takeda dans la communauté AAT au Canada, qui s'appuie sur l'engagement de l'entreprise à mettre au point des traitements novateurs pour les maladies rares.

« Grâce à sa décision historique, la Société canadienne du sang veillera à ce que tous les Canadiens qui souffrent des conséquences pulmonaires causées par ce trouble génétique aient accès aux bienfaits protecteurs du traitement d'augmentation », a déclaré le Dr Ken Chapman, directeur, Asthma & Airway Centre, University Health Network, professeur de médecine, Université de Toronto. « En tant que médecin qui a soigné de nombreux patients présentant un déficit en alpha 1 -antitrypsine, je suis rassuré de savoir que je disposerai maintenant des outils pour ralentir la progression de l'emphysème et prévenir l'incapacité pour tous mes patients, et non pour seulement quelques-uns qui ont eu de la chance. »

« La disponibilité de traitements pour les patients atteints d'un déficit héréditaire en alpha 1 -antitrypsine au Canada est une excellente nouvelle », a déclaré la directrice générale d'Alpha-1 Canada, Angela Diano. « Il s'agit d'un moment historique, car jusqu'à maintenant, les patients canadiens avaient peu d'options à leur disposition, sauf s'ils vivaient dans l'une des rares provinces où le traitement était accessible. Nous avons hâte de travailler avec la SCS pour veiller à ce que les patients canadiens atteints d'un déficit en AAT aient l'information, les ressources, le soutien et maintenant le traitement dont ils ont besoin. »

GLASSIAMD est un médicament liquide qui contient l'inhibiteur de l'alpha 1 -protéinase (IA1-P) humain, aussi appelé alpha 1 -antitrypsine (AAT), purifié à partir de sang humain. Le principal but de la perfusion de GLASSIAMD est l'augmentation des taux d'AAT (une protéine) dans le sang. Sa principale fonction est de protéger les tissus en limitant l'action d'une enzyme particulière, l'élastase des neutrophiles. L'élastase des neutrophiles peut causer des lésions si son action n'est pas contrecarrée (par exemple si vous présentez un déficit en inhibiteur de l'alpha 1 -protéinase)i.

Nous sommes heureux de communiquer ce fait nouveau et positif au sujet du soutien pour les Canadiens présentant un déficit en inhibiteur de l'alpha 1 -antitrypsine qui auront maintenant une option de traitement, sous la forme de GLASSIAMD », a déclaré Rute Fernandes, présidente et directrice générale de Takeda au Canada. « Nous sommes ravis de cette collaboration avec la SCS en raison de l'effet positif qu'elle aura sur la vie des patients qui souffrent d'un déficit en inhibiteur de l'alpha 1 -antitrypsine. Chez Takeda, nous sommes fiers de notre engagement à mettre au point des traitements novateurs pour les maladies rares et à placer les patients au cœur de tout ce que nous faisons. »

À propos de GLASSIA

Santé Canada a délivré l'autorisation de mise en marché (avis de conformité) de GLASSIAMD en novembre 2021 pour le traitement d'augmentation et d'entretien chronique chez les adultes présentant un emphysème cliniquement manifeste attribuable à un déficit héréditaire sévère en inhibiteur de l'alpha 1 -antitrypsine. GLASSIAMD accroît les taux sériques d'IAI-P antigénique et fonctionnel (activité anti-élastase des neutrophiles). GLASSIAMD s'est révélé être équivalent en activité et semblable en innocuité à un autre traitement d'augmentation d'un déficit en inhibiteur de l'alpha 1 -antitrypsine commercialiséi.

Pour obtenir la liste des contre-indications, des mises en garde, des précautions, des effets indésirables, des interactions, de la posologie et des conditions d'utilisation clinique, consultez la monographie canadienne du produit à https://www.takeda.com/fr-ca/glassiamp.

À propos de l'AAT

Le déficit en inhibiteur de l'alpha 1 -antitrypsine (AAT) est une maladie génétique qui touche environ 1 Canadien sur 5 000 et prédispose les patients à présenter une maladie du foie et des symptômes précoces d'emphysème. L'AAT peut entraîner des maladies pulmonaires comme la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), même chez les non-fumeurs. Le déficit en AAT augmente le risque de cirrhose du foie et d'une affection cutanée appelée panniculite. De faibles concentrations sériques d'alpha 1 -antitrypsine indiquent un risque accru de développer la maladieii.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial du secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement dans les traitements dérivés du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de recherche et développement collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, visitez : takeda.com/fr-ca

_______________________________ i Monographie de GLASSIAMD. Date de révision : 17 avril 2023. ii Alpha-1 Canada. Glossaire et brochure. Disponible à l'adresse : https://alpha1canada.ca/wp-content/themes/alpha-1/files/Patient%20Brochure%20FRA.pdf

