Takeda annonce les résultats de l'étude de phase IV sur Vedolizuma chez des patients atteints de pochite chronique dans le New England Journal of Medicine

− L'étude de phase IV EARNEST a atteint son paramètre d'efficacité principal, soit la rémission de la pochite chronique ou récurrente à la semaine 14, avec 31% des participants en rémission dans le groupe vedolizumab contre 10 % dans le groupe placebo.1

− La supériorité par rapport au placebo a aussi été démontrée à la semaine 34, avec 35 % des patients en rémission dans le groupe vedolizumab contre 18 % dans le groupe placebo.1

TORONTO, le 30 mars 2023 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») est heureuse d'annoncer que des données positives tirées de l'étude de phase IV EARNEST portant sur le vedolizumab pour le traitement de la pochite chronique ont été publiées dans le New England Journal of Medicine (NEJM). L'article du NEJM est intitulé « Vedolizumab for the Treatment of Chronic Pouchitis » (Le vedolizumab pour le traitement de la pochite chronique).

La pochite est une maladie qui peut faire suite à la création chirurgicale d'une poche iléale (appelée anastomose entre poche iléale et anus, ou APIA) pour aider à retenir les selles chez les patients atteints de colite ulcéreuse. La pochite peut causer une incontinence fécale, un inconfort abdominal et des saignements.2 La pochite chronique, définie par une durée des symptômes supérieure à quatre semaines, peut survenir chez environ un cinquième de ces patients.3

Les résultats publiés montrent que l'étude de phase IV EARNEST a atteint son paramètre d'efficacité principal de rémission clinique et endoscopique, mesuré par l'indice modifié d'activité de la pochite (mPDAI), à la semaine 14 chez 31% des participants (16 sur 51) recevant le vedolizumab contre 10% (5 sur 51) recevant un placebo (IC à 95% : 5 à 38; pp). L'amélioration par rapport au placebo a également été observée avec le paramètre secondaire équivalent à la semaine 34 (35% des patients du groupe vedolizumab [18 sur 51] ont obtenu une rémission selon l'indice mPDAI par rapport à 18% des patients du groupe placebo [9 sur 51] [IC à 95%: 0 à 35 pp différence]).1

Au-delà de la rémission selon l'indice mPDAI, les patients qui ont reçu le vedolizumab ont aussi démontré une amélioration de la réponse clinique à la semaine 14 et à la semaine 34 par rapport au placebo, avec une différence de 30 points de pourcentage (pp) à la semaine 14 (IC à 95% : 8,0 à 47,6) et une différence de 22 pp à la semaine 34 (IC à 95%: 2 à 40). Des événements indésirables graves se sont produits chez 6% (3 sur 51) et 8% (4 sur 51) des patients des groupes vedolizumab et placebo, respectivement.1 Aucun nouveau signe de problèmes d'innocuité n'a été identifié.

EARNEST est une étude multicentrique, à double insu avec répartition aléatoire et contrôlée par placebo, qui a évalué l'efficacité et l'innocuité du vedolizumab IV dans le traitement de 102 patients adultes atteints de CU qui avaient subi une proctocolectomie et une APIA et développé une pochite chronique active, définis comme des patients ayant présenté une réponse inadéquate ou une perte de réponse aux antibiotiques. Les chercheurs canadiens ont joué un rôle important dans le développement et l'exécution de cette étude.

Citations d'auteurs canadiens de l'étude EARNEST :

« Cette étude représente le premier essai contrôlé par placebo illustrant l'efficacité d'un agent biologique chez les patients souffrant de pochite chronique active. L'essai a démontré la supériorité du vedolizumab par rapport au placebo dans un éventail d'effets cliniques, endoscopiques et histologiques montrant une cohérence de l'effet du traitement. Ces données offrent une option de traitement très efficace pour les patients atteints d'une pochite chronique active qui ont échoué le traitement par antibiotiques ou qui en sont devenus dépendants, et représentent un important pas en avant pour les patients souffrant de cette maladie. »

Dr Vipul Jariath, professeur de médecine, Service d'épidémiologie et de biostatistique, Division de gastroentérologie, Western Université, Centre universitaire des sciences de la santé de London

« L'essai montre un bienfait cliniquement significatif du traitement par le vedolizumab chez un groupe de patients pour lesquels les traitements existants sont inefficaces ou non éprouvés. »

Dr Brian Feagan, professeur de médecine, Départements de médecine (Division de gastroentérologie), Épidémiologie et biostatistique, Université Western

« La pochite est une maladie inflammatoire courante et potentiellement grave chez les patients atteints de colite ulcéreuse qui ont une poche à la suite d'une colectomie. Les données montrent clairement une occasion importante pour un groupe de ces patients qui auparavant n'avaient que peu d'options de traitement une fois que les antibiotiques n'étaient plus efficaces ou tolérés. »

Dr Brian Bressler, Directeur du programme Advanced IBD Training et professeur agrégé de clinique en médecine à l'Université de la Colombie-Britannique.

ENTYVIO (vedolizumab) est approuvé par Santé Canada pour le traitement de la colite ulcéreuse modérément à fortement active et de la maladie de Crohn. L'innocuité et l'efficacité d'ENTYVIO pour le traitement de la pochite n'ont pas encore été évaluées par Santé Canada.

À propos de la pochite

Les patients atteints de colite ulcéreuse (CU) peuvent nécessiter une ablation du côlon et du rectum (proctocolectomie) et la création chirurgicale d'une poche iléale (anastomose entre poche iléale et anus ou APIA) pour faciliter la rétention des selles. La pochite, où l'inflammation et l'irritation sont observées dans la paroi de la nouvelle poche, est la complication la plus courante d'une APIA, touchant environ 50% des patients.3 La pochite aiguë peut présenter une réponse adéquate à l'antibiothérapie, mais il n'existe actuellement aucun traitement approuvé indiqué pour la pochite chronique active, y compris la forme réfractaire de la pochite, qui ne réagit pas à l'antibiothérapie et dans laquelle les patients rechutent fréquemment.3 La pochite réfractaire touche de 10 à 15 % des patients atteints de pochite et peut avoir une incidence considérable sur leur qualité de vie, causant une défécation impérieuse, de l'incontinence, des tensions pendant la défécation, des saignements, un inconfort abdominal ou pelvien, de la fièvre et des malaises.2,4,5,6 On a calculé que la prévalence de toutes les pochites était de 12 à 18 personnes pour 100 000 dans les pays occidentaux7.

À propos d'Entyvio® (vedolizumab)

Le vedolizumab est un produit biologique sélectif de l'intestin approuvé par Santé Canada pour les préparations intraveineuses (IV) et sous-cutanées (SC). Il est approuvé pour le traitement de la colite ulcéreuse (CU) active modérée à grave chez les patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate, une perte de réponse ou une intolérance au traitement standard ou à l'infliximab (un antagoniste du facteur de nécrose tumorale alpha [TNFα]) et pour le traitement de la maladie de Crohn (MC) chez les patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate, une perte de réponse ou une intolérance aux immunomodulateurs ou à un antagoniste du facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα) ou qui ont présenté une réponse inadéquate, une intolérance ou une dépendance aux corticostéroïdes8.

Il s'agit d'un anticorps monoclonal humanisé conçu spécifiquement pour antagoniser l'intégrine α 4 β 7 , inhibant la liaison de l'intégrine α 4 β 7 à la molécule-1 d'adhésion cellulaire d'adressine de muqueuse intestinale (MAdCAM-1), mais pas à la molécule-1 d'adhésion des cellules vasculaires (VCAM-1).9 La MAdCAM-1 est principalement exprimée dans les vaisseaux sanguins et les ganglions lymphatiques du tractus gastro-intestinal.10 L'intégrine α4β7 est exprimée dans un sous-ensemble de globules blancs en circulation.11 Il a été démontré que ces cellules jouent un rôle dans la médiation du processus inflammatoire dans la CU et la MC.11,11, 12. En inhibant l'intégrine α 4 β 7 , le vedolizumab peut limiter la capacité de certains globules blancs à infiltrer les tissus intestinaux.11

Le vedolizumab a reçu une autorisation de mise en marché dans plus de 70 pays, y compris aux États-Unis, l'Union européenne et dans Canada, avec plus de 1 000 000 années-patients d'exposition à ce jour.13

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK), chef de file mondial du secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement de traitements dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, visitez: takeda.com/fr-ca.

