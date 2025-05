VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 13 mai 2025 /CNW/ -- L'Administration du tourisme de Taïwan a annoncé la conclusion réussie du festival Mazu 2025 (Matsu), une célébration religieuse et culturelle d'une durée de semaines qui a attiré des foules record et des visiteurs internationaux à Taïwan. Axé sur les processions en l'honneur de la déesse marine Mazu, l'une des divinités les plus vénérées de Taïwan, le festival a mis en valeur les riches traditions populaires, l'esprit communautaire et l'hospitalité de l'île.

Célébration de la déesse marine bien-aimée de Taïwan

Mazu, également connue sous le nom de « Reine du ciel », est une divinité adorée à Taïwan en tant que protecteur des marins et porteur de bénédictions. La légende de Mazu s'est développée au fil des siècles; aujourd'hui, elle est vénérée par des millions de personnes pour sa bienveillance et sa protection dans tous les aspects de la vie. Le festival annuel Mazu (qui a eu lieu au cours du troisième mois lunaire) est la célébration la plus importante de l'anniversaire de cette déesse et l'un des plus grands événements religieux de Taïwan, reconnu aux côtés des principales traditions de pèlerinage au monde. Chaque printemps, des communautés entières se mobilisent pour honorer Mazu avec des rituels et des pèlerinages spectaculaires, priant pour la paix et la chance.

Des pèlerinages à l'échelle de l'île attirent une foule record

Le festival de cette année s'est déroulé du début avril à la mi-mai, avec deux grandes routes de pèlerinage Mazu qui s'étendaient sur des centaines de kilomètres dans le centre de Taïwan. Au début d'avril, le célèbre pèlerinage Dajia Mazu a débuté au temple Zhenlan (Jenn Lann) à Dajia, Taichung. Le voyage de neuf jours et huit nuits a couvert environ 340 km, traversant les comtés de Taichung, Changhua, Yunlin et Chiayi avant de retourner à Dajia. Le parcours de la procession comprenait plus d'une centaine de temples et de villages - 110 temples selon les organisateurs - car les fidèles locaux se sont retrouvés à accueillir le palais de la déesse. Les festivités ont commencé par un spectaculaire sendoff nocturne le 4 avril, quand environ 600 000 fidèles ont parcouru les rues pour dire au revoir à Mazu au début de son voyage. En cours de route, de nombreux temples ont organisé des spectacles et des cérémonies en l'honneur de Mazu, des feux d'artifice aux défilés traditionnels de tambours et de danses du lion. Les communautés, grandes et petites, offraient de la nourriture et un abri gratuits aux pèlerins, incarnant l'esprit d'accueil et de foi de la fête.

Deux semaines plus tard, en mai, le pèlerinage Baishatun Mazu, la plus longue procession religieuse à pied de Taïwan, a commencé dans le comté de Miaoli. Au départ du temple du Gongtian de Baishatun, le 2 mai, peu après minuit, un nombre record de 329 118 fidèles se sont inscrits pour accompagner le palais de Mazu dans son voyage vers le sud. Ce pèlerinage de 10 jours est unique en ce sens que son parcours n'est pas préétabli; à chaque fourche de la route, les guides du temple jettent des blocs de divination à la recherche des conseils de Mazu sur la voie à suivre. Par conséquent, le convoi détourne souvent les petits villages et les sanctuaires ruraux, apportant les bénédictions de Mazu aux collectivités éloignées. Le cortège de Baishatun a finalement parcouru plus de 300 kilomètres (près de 400 km aller-retour) de Miaoli, en passant par Taichung et Changhua, jusqu'à sa destination au temple Beigang Chaotian de Yunlin. Des milliers de personnes se sont réunies pour une joyeuse cérémonie d'accueil alors que l'effigie du Mazu est arrivée le 3 mai, saluée par des cloches de temple et des encouragements de fidèles.

Rituels, traditions et faits saillants culturels

Tout au long du festival, des rituels et des spectacles colorés ont mis en valeur la culture populaire vivante de Taïwan. Alors que Mazu traversait les rues de la ville et les ruelles de la campagne, les fidèles ont couru pour avoir une chance de toucher ou d'épauler la chaise berline ornée, croyant qu'elle apporte de la chance. Certains fidèles étaient même couchés sur le sol, ce qui permettait au palanquin de passer au-dessus d'eux - un acte de foi traditionnel dit de baigner le croyant dans les bénédictions de Mazu. La nuit, le ciel était illuminé par des feux d'artifice et la cacophonie de pétards, bien que dans un clin d'œil au développement durable, certaines processions utilisaient des pétards sans fumée et écologiques pour réduire la pollution atmosphérique.

Des événements culturels clés ont accompagné les célébrations religieuses. À Taichung, un festival culturel international Mazu a donné vie aux arts populaires avec des scènes de cour de temple mettant en vedette l'opéra taïwanais et le théâtre de marionnettes. Des troupes comme la célèbre troupe de théâtre Ming Hwa Yuan ont interprété des pièces d'opéra classique en l'honneur de Mazu, tandis que des spectacles de marionnettes et des troupes de danse acrobatique ont diverti les pèlerins et les touristes. Le long des itinéraires de pèlerinage, des troupes de performance locales et des fanfares se sont jointes à l'événement, créant une atmosphère semblable à celle d'un carnaval célébrant à la fois le sacré et le festif.

Participation sans précédent et participation mondiale

Le festival Mazu 2025 a connu une participation sans précédent, reflétant une résurgence post-pandémique de la culture des temple de Taïwan et son attrait croissant pour les visiteurs internationaux. Les organisateurs estiment que plus d'un million de personnes ont participé aux pèlerinages de Mazu de cette année et aux événements connexes. Le pèlerinage du Dajia à lui seul a attiré des foules atteignant un sommet d'environ 800 000 personnes lors de sa grande finale à Taichung, tandis que l'entourage flexible du Baishatun Trek s'est élargi au-delà des 329 000 pèlerins enregistrés officiels, car bon nombre d'entre eux se sont joints de façon informelle en route (potentiellement plus de 400 000 au total). Ces chiffres représentent des sommets historiques pour le festival. Non seulement les amateurs de partout à Taïwan se sont présentés en grand nombre, mais des milliers de touristes ont voyagé pour assister au spectacle. Selon les agences de voyages locales, les forfaits spéciaux de voyages de pèlerinage Mazu ont été très populaires : un important voyagiste a servi plus de 3 000 participants cette année (soit une augmentation de 50 % par rapport à l'année précédente), car les visiteurs étrangers ont sauté sur l'occasion de vivre les célébrations.

« Le festival Mazu est une expression vivante du patrimoine spirituel et de la vitalité communautaire de Taïwan, a déclaré Sylvia Lee, directrice du bureau de l'Administration du tourisme de Taïwan à San Francisco. « Nous sommes fiers de constater une participation record cette année, non seulement de la part de nos citoyens, mais aussi de la part de visiteurs internationaux. Nous invitons en particulier nos amis canadiens à vivre ce voyage unique en son genre l'an prochain : marcher avec Mazu, partager nos traditions et ressentir la chaleur de l'hospitalité de Taïwan. »

Pour obtenir des photos et des fichiers connexes, veuillez cliquer ici.

Pour en savoir plus sur la culture des temples taïwanais et pour planifier votre voyage à Taïwan pour le festival Mazu de l'an prochain, visitez le Centre d'information sur le tourisme de Taïwan à Vancouver, à l'unité 626, 6081, route 3, Richmond, BC V6Y 2B2.

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'agence gouvernementale officielle de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par le bureau de l'Administration du tourisme de San Francisco. Le slogan de marketing actuellement utilisé pour Taïwan est « Waves of Wonder ». L'ambassadeur officiel de l'TTA est OhBear, une caricature d'ours noir de Formosan, l'animal national de Taïwan.

Pour en savoir plus sur le tourisme à Taïwan, veuillez consulter le site Web officiel de l'Administration du tourisme de Taïwan : eng.taiwan.net.tw

Suivez-nous sur les médias sociaux en Amérique du Nord :

Instagram : @taiwantourism.na

Facebook : Tour Taïwan - Amérique

Personne-ressource pour les médias

Alex Trup, directeur du marketing

Centre d'information sur le tourisme de Taïwan

[email protected]

SOURCE Taiwan Tourism Administration