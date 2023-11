Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt - Le CIFQ accueille favorablement la démarche annoncée par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

QUÉBEC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) réagit positivement à la démarche de consultation et de réflexion sur l'avenir de la forêt annoncée aujourd'hui par le gouvernement du Québec.

« Il est impératif pour le Québec de se doter d'une grande vision forestière et la démarche annoncée aujourd'hui est un premier pas en ce sens. Avec l'électricité verte, le bois est un des meilleurs outils qu'a le Québec pour lutter contre les changements climatiques », a déclaré M. Jean-François Samray, président-directeur général, Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

« Le bois est une ressource locale, renouvelable et durable qui nous permet de remplacer les plastiques à usage unique et des matériaux intensifs en carbone, notamment dans le secteur de la construction. Il est également le moteur de développement socio-économique de la majorité de nos régions. C'est pourquoi nous sommes impatients de nous mettre au travail et de proposer des solutions constructives, puisque c'est en travaillant ensemble, en aménageant mieux notre forêt que nous pourrons faire plus et mieux, tout en faisant bénéficier pleinement tout le Québec des retombées socio-économiques et environnementales de notre foresterie durable », a conclu M. Samray.

À propos du CIFQ

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière est un moteur de développement économique pour le Québec pour plus de 900 municipalités au Québec. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie près de 130 000 travailleuses et travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

SOURCE Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

