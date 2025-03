Budget provincial 2025 - Des mesures pour faire face à l'incertitude : le CIFQ salue les mesures forestières présentes dans le budget 2025-2026 du Québec

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) salue le budget déposé aujourd'hui par le ministre des Finances du Québec, Monsieur Éric Girard, budget déposé dans un contexte de grande incertitude économique.

Le CIFQ tient à souligner tout particulièrement les mesures de rattrapage annoncées au chapitre du Plan québécois des infrastructures, lesquelles prévoient des investissements record de 165 milliards de dollars d'ici 2035. Ces sommes serviront notamment à la construction, la réfection et l'agrandissement de bâtiments dans les domaines de la santé, de l'éducation et des sports et loisirs, autant de secteurs dans lesquels le matériau bois a sa place. En agissant de la sorte, le gouvernement pose des actions permettant d'accroître la demande locale pour ce matériau. De surcroît, le renouvellement du programme de base de Cecobois, centre d'expertise sur la construction commerciale en bois, poursuit le soutien technique offert aux professionnels de la construction, un incontournable de la stratégie d'utilisation du bois dans la construction.

L'industrie forestière salue également les efforts supplémentaires destinés à la récupération des volumes ligneux affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette, aux investissements sylvicoles, au programme d'écoulement des bois feuillus, de diversification des produits et des marchés ainsi que ceux portant sur l'innovation du secteur forestier.

Le budget déposé aujourd'hui par le ministre Girard, en plus des programmes déjà annoncés pour faire face aux menaces tarifaires américaines, est reçu avec encouragement par l'industrie forestière. « Le contexte actuel crée une certaine incertitude pour l'industrie forestière. Nous sommes heureux de constater que le gouvernement est là pour soutenir l'industrie et son rôle stratégique dans l'économie des régions du Québec. Les annonces d'aujourd'hui permettent de bonifier la demande pour les produits du bois sur notre marché domestique », a affirmé le président-directeur général du CIFQ, monsieur Jean-François Samray.

« L'industrie forestière est une industrie d'avenir. Ses entreprises contribuent de façon importante à l'effort gouvernemental de réduction de l'écart de richesses avec l'Ontario. En plus de s'avérer de véritables moteurs de développement, elles fournissent le matériau bois, une ressource locale, renouvelable et durable qui nous permet de remplacer les plastiques à usage unique et des matériaux intensifs en carbone, notamment dans le secteur de la construction. Il est essentiel de maximiser la contribution de la forêt au développement socio-économique et énergétique du Québec, mais également de s'assurer de faire de l'ensemble du secteur forestier un acteur majeur dans la lutte contre les changements climatiques », a conclu monsieur Jean-François Samray.

À propos du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière est un moteur de développement économique pour le Québec pour plus de 900 municipalités au Québec. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

