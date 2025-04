Le CIFQ salue le dépôt du projet de loi visant à moderniser le régime forestier

QUÉBEC, le 23 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) salue le dépôt aujourd'hui à l'Assemblée nationale du projet de loi 97, Projet de loi visant à moderniser le régime forestier, par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

« Tous les utilisateurs s'entendaient depuis plusieurs années pour dire que le régime forestier n'était plus adapté aux réalités d'aujourd'hui et que des changements majeurs étaient nécessaires. Nécessaires pour s'assurer de répondre aux besoins des québécois, pour s'assurer d'un meilleur équilibre et d'une meilleure cohabitation entre les utilisateurs, pour protéger notre forêt contre les perturbations naturelles et maximiser sa contribution à la lutte contre les changements climatiques, mais également pour maintenir les emplois du secteur forestier, générer de l'activité économique et supporter le filet social pour l'ensemble des québécois », a affirmé le président-directeur général du CIFQ, monsieur Jean-François Samray.

Le CIFQ prendra le temps d'analyser l'ensemble du projet de loi et a déjà manifesté son intérêt à prendre part aux consultations particulières qui auront lieu, conformément au processus législatif.

« À prime abord, par ce projet de loi, le gouvernement semble vouloir offrir plus de prévisibilité à l'industrie forestière et ainsi améliorer la compétitivité des entreprises de notre secteur. L'importance de la notion de régionalisation semble avoir été entendue et comprise et nous sommes heureux de constater que la protection des communautés forestières et la contribution de notre secteur en matière de retombées économiques, sociales et environnementales pour le Québec soit au cœur du projet de loi déposé », a conclu monsieur Jean-François Samray.

À propos du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière est un moteur de développement économique pour le Québec pour plus de 900 municipalités au Québec. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle supporte l'emploi de près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

https://cifq.com

SOURCE Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

Source : Véronique Normandin, Vice-présidente - Communications et affaires publiques, [email protected], (418) 573-7093