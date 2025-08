Le CIFQ salue la volonté du gouvernement fédéral d'appuyer le secteur forestier

QUÉBEC, le 5 août 2025 /CNW/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) accueille favorablement les mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement fédéral pour appuyer l'industrie forestière canadienne et permettre l'utilisation accrue du matériau bois dans le secteur de la construction.

Le CIFQ prendra connaissance des modalités entourant les mesures rendues publiques, mais tient déjà à souligner l'écoute du gouvernement et sa compréhension des défis et de la pression que génère le conflit du bois d'œuvre sur les entreprises forestières québécoises et canadiennes qui dure depuis maintenant plus de huit ans. En effet, la situation actuelle et l'accumulation des droits retenus à la frontière érodent depuis plusieurs années les liquidités des entreprises du secteur forestier. Le CIFQ salue donc la volonté gouvernementale de proposer des solutions visant à offrir des liquidités aux entreprises en attente du remboursement des taxes payées injustement au cours des premières années du conflit, mais également dans l'attente d'un règlement de ce conflit.

Le CIFQ rappelle que les entreprises du secteur forestier constituent non seulement un moteur de développement économique pour des centaines de communautés, mais fournissent aussi des biens essentiels issus d'une ressource locale, renouvelable et durable qui permettent de remplacer les plastiques à usage unique et des matériaux intensifs en carbone, notamment dans le secteur de la construction.

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière est un moteur de développement économique pour le Québec pour plus de 900 municipalités au Québec. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

