Table sur le mode de vie physiquement actif - 110 000 $ pour outiller les parents en matière de jeu libre et actif

QUÉBEC, le 14 avril 2025 /CNW/ - Afin de soutenir la création d'une boîte à outils rassemblant les données les plus à jour sur le jeu libre et actif ainsi que sur la sécurité bien dosée, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui une aide financière de 110 000 $ à l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), dans le cadre de l'appel à projets 2024‑2025 de la Table sur le mode de vie physiquement actif.

Ce projet vise à soutenir les parents et les services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE) dans leur travail quotidien auprès des jeunes enfants en leur proposant des outils simples pour mieux comprendre l'importance du jeu libre et actif ainsi que de la sécurité bien dosée dans le développement physique et moteur des enfants.

Grâce aux données et à l'expérience des SGEE du Québec, le besoin est apparu de créer une boîte à outils basée sur l'approche « Alex - éducation par la nature (EPN) », qui sera accessible à tous pour informer sur les bienfaits de deux composantes centrales en petite enfance qui font partie de cette approche. L'EPN préconise un contact étroit avec la nature pour les tout-petits et mise sur huit principes pour leur offrir une expérience éducative qui soutient leur développement global et l'éveil de leur sensibilité écologique.

Le développement physique et moteur est un volet essentiel à la croissance et à l'épanouissement des jeunes enfants. Ainsi, par cette approche, ceux-ci peuvent explorer, raisonner, entrer en relation et enrichir leur langage en même temps qu'ils développent leurs habiletés motrices.

« En soutenant ce projet novateur, notre gouvernement réaffirme les bienfaits du jeu libre et actif ainsi que de la sécurité bien dosée dans le développement des jeunes enfants. Cette boîte à outils permet d'offrir aux parents et aux services de garde éducatifs à l'enfance des ressources concrètes et accessibles. Il s'agit d'un appui direct au bien-être des tout-petits, pour qu'ils puissent grandir en santé et en contact avec la nature. ».

- Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« L'éducation par la nature suscite un grand intérêt, tant auprès des enfants que des services de garde éducatifs à l'enfance. Le jeu extérieur et le contact avec la nature sont bénéfiques au développement, à l'épanouissement et à l'apprentissage des tout-petits. Je suis convaincue que cette boîte à outils sera très utile aux éducatrices et aux parents qui sont à la recherche de nouveaux trucs et astuces pour assurer le développement physique et moteur sécuritaire des enfants. »

- Suzanne Roy, ministre de la Famille

L'AQCPE est un réseau d'entreprises d'économie sociale regroupant des services de garde éducatifs à l'enfance (centres de la petite enfance et bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial) qui accueillent des milliers de jeunes enfants chaque année.

