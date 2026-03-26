Avis aux médias - Le surintendant Routledge participera à un entretien informel virtuel dans le cadre de la Bank of America Expert Insights Series, le 30 mars 2026 English
Nouvelles fournies parBureau du surintendant des institutions financières
26 mars, 2026, 10:01 ET
OTTAWA, ON, le 26 mars 2026 /CNW/ - Lundi le 30 mars 2026, Peter Routledge, surintendant des institutions financières, participera à un entretien informel virtuel dans le cadre de la Bank of America Expert Insights Series.
Les journalistes sont invités à regarder la conférence en ligne. Veuillez toutefois noter que l'entretien se déroulera en anglais seulement.
Quoi: Entretien informel avec Peter Routledge, surintendant des institutions financières
Date et heure: Le lundi 30 mars 2026, de 10 h 00 à 11 h (HE)
Lieu: Il s'agit d'un événement virtuel
Inscription: Les journalistes peuvent s'inscrire içi.
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SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières
Relations de presse : BSIF - Relations avec les médias, [email protected], 343-550-9373
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