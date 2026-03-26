OTTAWA, ON, le 26 mars 2026 /CNW/ - Lundi le 30 mars 2026, Peter Routledge, surintendant des institutions financières, participera à un entretien informel virtuel dans le cadre de la Bank of America Expert Insights Series.

Les journalistes sont invités à regarder la conférence en ligne. Veuillez toutefois noter que l'entretien se déroulera en anglais seulement.

Quoi: Entretien informel avec Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Date et heure: Le lundi 30 mars 2026, de 10 h 00 à 11 h (HE)

Lieu: Il s'agit d'un événement virtuel

Inscription: Les journalistes peuvent s'inscrire içi.

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SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

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