TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD - PROJET DU REM DE L'EST

COURONNE NORD, QC, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Table des préfets et des élus de la couronne Nord (TPÉCN) est satisfaite de l'annonce faite par le Premier ministre du Québec, M. François Legault, et la présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Mme Valérie Plante, de confier la planification du REM de l'Est à l'Autorité régionale de transport métropolitain afin de réaliser le meilleur projet possible en matière de transport collectif dans l'est de la grande région de Montréal. Cette décision était demandée par la TPÉCN depuis l'annonce par la CDPQ-Infra du projet du REM de l'Est compte des contraintes majeures de congestion routière affectant toute la population de l'est de la couronne Nord.

« Il est fort heureux que la planification du REM de l'Est soit revue dans une véritable perspective métropolitaine. La TPÉCN se réjouit particulièrement de l'introduction d'un prolongement de la branche est du tracé révisé vers la couronne Nord et nous saluons le leadership du Premier ministre et de la présidente de la CMM d'avoir tenu compte des préoccupations de notre population. Cette décision est de bon augure pour la suite des choses compte tenu des besoins criants en mobilité sur l'ensemble de notre territoire ».

- Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et président de la Table des préfets et élus de la Couronne Nord

« Je salue l'initiative et l'ouverture du gouvernement d'élargir la discussion et de favoriser la collaboration vers un modèle de transport en commun répondant au besoin de tous les secteurs de la région métropolitaine. Si l'on souhaite mobiliser nos citoyens vers le transport collectif qui sera éco-responsable et favoriser l'abandon de l'auto-solo, nous devons offrir des solutions qui seront efficaces, économiques et facilement accessibles. Cette décision m'inspire confiance vers un changement de nos modes déplacement ».

- Sébastien Nadeau, maire de L'Assomption et préfet de la MRC de L'Assomption

« Soyez assuré de notre ferme volonté de mettre en place rapidement des mesures efficaces pour freiner la congestion sur nos réseaux routiers. Une congestion qui empoisonne le quotidien de tous nos citoyens et qui a des impacts sur notre développement économique. Dans cette perspective, vous pouvez compter sur notre pleine collaboration ».

- Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et préfet de la MRC Les Moulins

La TPÉCN est une assemblée de cinq municipalités régionales de comté, de vingt villes et municipalités, représentants 616 000 habitants. Les buts de cette Table sont d'étudier, d'échanger, d'harmoniser leurs prises de position et leurs interventions auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), du Réseau de transport métropolitain (exo), ainsi que d'autres organismes métropolitains et gouvernementaux dans les principaux champs de compétence suivants : l'aménagement du territoire, le transport, l'environnement, le développement économique et le logement social.

