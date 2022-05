TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE NORD - AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ DANS L'EST DE LA COURONNE NORD

COURONNE NORD, QC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Table des préfets et des élus de la couronne Nord (TPÉCN) salue les engagements du ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel, afin d'accroître de façon durable la mobilité des personnes dans l'est de la couronne Nord. Les projets annoncés lors du Forum sur la mobilité dans l'Est répondent aux attentes des élus couronne Nord qui ont été exprimés dans son mémoire dévoilé dans le cadre des consultations de l'ARTM sur le projet de Plan de développement du transport collectif, et soutenant le développement économique de notre territoire.

« La couronne Nord constitue une communauté dynamique qui est amenée à croître économiquement. Il est révolu le temps où l'on qualifiait les municipalités de couronne Nord de villes dortoirs à la ville centre. La majorité des déplacements de la couronne Nord sont internes à celle-ci, et il est donc requis que l'offre de transport collectif réponde aux besoins actuels des résidents, des institutions et des entreprises de la couronne Nord. L'annonce de la mise en place de mesures favorisant les transports collectifs dans l'axe de l'autoroute 640 permettra aux citoyens de la couronne Nord de mieux se déplacer et soutiendra le développement économique de notre territoire ».

« La Table des préfets et des élus de la couronne Nord se réjouit également de l'annonce du ministre des Transports d'intégrer, dans les analyses du projet du REM de l'Est, le prolongement du nouveau mode structurant jusqu'à Mascouche. Depuis l'annonce de ce projet, en décembre 2020, les élus de la couronne Nord ont demandé unanimement que le développement du REM dans l'est de Montréal soit étudié dans une véritable perspective métropolitaine et optimise la performance des infrastructures existantes de transport collectif. Nous saluons également l'annonce du ministre d'intégrer exo à cette planification ».

- Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et président de la Table des préfets et élus de la Couronne Nord

