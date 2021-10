Table citoyenne de l'Assemblée nationale : le président dépose le Rapport de la Table citoyenne

QUÉBEC, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le président de l'Assemblée nationale du Québec, M. François Paradis a procédé, à la période des affaires courantes, au dépôt du Rapport de la Table citoyenne. Ce rapport présente les pistes d'action suggérées par les citoyennes et citoyens pour améliorer les mécanismes de participation publique de l'Assemblée nationale.

« L'Assemblée nationale remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont investies dans ce processus démocratique et qui ont soumis des idées novatrices et créatives afin d'assurer la pérennité de nos institutions », a mentionné le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis. « Notre institution a besoin de la participation de toutes et de tous afin d'être le réel reflet de la société qui la compose », a-t-il ajouté.

Le rapport de la Table citoyenne est disponible en ligne, dans le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse http://www.assnat.qc.ca/tablecitoyenne/. Une version anglaise sera également rendue publique sous peu.

À propos de la Table citoyenne

Lancée en avril 2021, la Table citoyenne avait pour but de recruter des Québécoises et des Québécois afin d'alimenter les réflexions des parlementaires sur les mécanismes de participation publique à l'Assemblée nationale. Après avoir reçu plus de 330 candidatures admissibles, l'Assemblée nationale a procédé à un tirage au sort qui tenait compte de la représentativité sociodémographique et géographique du Québec. Entre le 14 et le 17 juin 2021, ce sont 44 personnes qui ont échangé virtuellement sur différentes thématiques liées à la participation citoyenne à l'Assemblée nationale. Les idées émanant des différents groupes de discussion ont été consignées dans le rapport déposé aujourd'hui. Celui-ci présente également plus de 90 pistes d'action.

