BALTIMORE, le 6 février 2025 /CNW/ - T. Rowe Price (Canada), Inc., annonce l'embauche de Mike Meligrigoris, CFAMD, au poste de vice-président des affaires institutionnelles au Canada. Dans ce poste, M. Meligrigoris dirigera les ventes, le service à la clientèle et les relations avec les consultants dans l'est du pays. Il exercera son poste à partir de Montréal et relèvera de Lauren Bloom, directrice de T. Rowe Price pour le Canada.

Mike Meligrigoris, vice-président des affaires institutionnelles au Canada (PRNewsfoto/T. Rowe Price Group)

Avant de se joindre à l'équipe de T. Rowe Price, M. Meligrigoris était vice-président de l'expansion des affaires institutionnelles chez Gestion d'actifs CIBC, poste dans lequel il était responsable de la croissance des ventes institutionnelles au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Par le passé, il a également été à l'emploi de Pavilion Global Markets, de GE Capital et de Gestion de Placements TD. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill, détient le titre d'analyste financier agréé (CFA) et est membre de la société CFA Montréal.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mike au sein de notre équipe canadienne », a déclaré Lauren Bloom. « Ses plus de 25 ans d'expérience de l'industrie des services financiers et ses relations étroites avec les clients et consultants institutionnels contribueront à renforcer notre présence dans l'est du Canada, à accélérer notre croissance et à diversifier nos activités. Il se joint à une équipe en pleine croissance comprenant notamment Taylor Pidgeon, vice-président des régimes de retraite à cotisation déterminée, et Jeff Li, vice-président pour nos activités d'intermédiaire, qui nous ont tous deux rejoints en 2024. »

T. Rowe Price (Canada) Inc. est une unité de la division Americas de T. Rowe Price, qui offre des services de gestion des placements aux investisseurs et aux consultants institutionnels.

À PROPOS DE T. ROWE PRICE

Fondée en 1937, T. Rowe Price (NASDAQ - GS : TROW) aide les particuliers et les institutions du monde entier à atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cette importante société internationale de gestion d'actifs reconnue pour l'excellence de ses placements, son expertise en régimes de retraite et ses recherches indépendantes exclusives est bâtie sur une culture d'intégrité qui privilégie les intérêts des clients. Les clients comptent sur cette société primée pour son expertise en matière de régimes de retraite et ses capacités de gestion active des actions, des titres à revenu fixe, des placements non traditionnels et des investissements multiactifs. T. Rowe Price sert des millions de clients à l'échelle mondiale et gère des actifs d'une valeur de 2,31 billions de dollars CA au 31 décembre 2024. Environ les deux tiers des actifs sous gestion sont liés aux régimes de retraite. Suivez-nous sur Facebook , Instagram , LinkedIn , X et YouTube , et au troweprice.com/newsroom pour connaître les dernières nouvelles.

