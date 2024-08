Pidgeon occupera le poste de vice-président, Régimes à cotisations déterminées. Il se concentrera sur les ventes, le service à la clientèle et les relations avec les consultants.

BALTIMORE, le 22 août 2024 /CNW/ - T. Rowe Price (Canada), Inc., a annoncé avoir embauché Taylor Pidgeon, CFA, à titre de vice-président, Régimes à cotisations déterminées au Canada. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera responsable de la croissance et du soutien des clients de régimes d'épargne-retraite de l'entreprise, y compris les cabinets d'experts-conseils, les consultants sur le terrain, les conseillers et les promoteurs de régimes. M. Pidgeon est établi à Toronto. Il relèvera de Lauren Bloom, cheffe de T. Rowe Price au Canada.

Taylor Pidgeon, T. Rowe Price Canada, Inc. (PRNewsfoto/T. Rowe Price Group,T. Rowe Price (Canada), Inc.)

Avant de se joindre à T. Rowe Price, M. Pidgeon a occupé le poste de directeur des relations institutionnelles chez MFS Investment Management Limited Canada (MFS). Dans le cadre de ses fonctions, il était responsable de l'expérience client globale des conseillers en matière de régimes à cotisations déterminées et des partenaires de l'entreprise responsables de la tenue de documents au Canada. M. Pidgeon s'est joint à MFS en 2015, où il a occupé auparavant différents postes, notamment ceux de coordonnateur de plateforme, de gestionnaire associé des relations et de directeur associé de la gestion des relations. M. Pidgeon détient un baccalauréat ès sciences en économie de l'Université de Victoria et il est analyste financier agréé® de l'Institut CFA. Il est membre de la CFA Society de Toronto.

« Nous sommes très heureux d'annoncer l'ajout de Taylor Pidgeon à notre équipe au Canada, a déclaré Lauren Bloom. L'embauche de Taylor souligne notre engagement à améliorer l'expertise collective de l'équipe de distribution canadienne et sera essentielle au soutien des nouvelles capacités de retraite que nous envisageons d'offrir sur le marché canadien. »

T. Rowe Price (Canada) Inc. est une unité de la division de T. Rowe Price en Amérique, qui offre des services de gestion de placement aux investisseurs institutionnels, aux consultants institutionnels et aux intermédiaires.

À PROPOS DE T. ROWE PRICE

Fondée en 1937, T. Rowe Price (NASDAQ : TROW) aide les gens du monde entier à atteindre leurs objectifs de placement à long terme. En tant que grande société mondiale de gestion d'actifs reconnue pour son excellence en matière de placement, son leadership en matière de retraite et sa recherche exclusive indépendante, T. Rowe Price repose sur une culture d'intégrité qui fait passer les intérêts des clients au premier plan. Les investisseurs comptent sur cette société primée pour son expertise en matière de retraite et son approche de gestion active des fonds propres, des titres à revenu fixe, des placements non traditionnels et ses capacités en matière de placements multiactifs.

T. Rowe Price gère 2,1 billions de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2024 et sert des millions de clients dans le monde entier. Vous trouverez des nouvelles et d'autres mises à jour sur Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube, et troweprice.com/newsroom.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées de CFA Institute.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2487028/Taylor_Pidgeon.jpg

SOURCE T. Rowe Price (Canada), Inc.; T. Rowe Price Group

PERSONNE-RESSOURCE : Bill Benintende, 410 345-3482, [email protected]; Lara Naylor, 410 215-7998, [email protected]