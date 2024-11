Les nouveaux fonds axés sur une date cible T. Rowe Price sont conçus spécialement pour les Canadiens

BALTIMORE, 20 novembre 2024 /CNW/ - T. Rowe Price, une société internationale de gestion de placement et un chef de file des régimes de retraite, a annoncé aujourd'hui le lancement de son premier portefeuille de fonds axés sur une date cible pour les Canadiens. Les fonds axés sur une date cible T. Rowe Price sont conçus pour les Canadiens, mais appliquent une approche de conception et des principes de répartition des actifs semblables à ceux des fonds axés sur une date cible offerts à l'échelle mondiale par la société.

Les fonds axés sur une date cible T. Rowe Price sont offerts dès maintenant par l'entremise de la Canada Vie, un important fournisseur de produits et de services d'assurance, de gestion du patrimoine et de prestation de soins de santé. La Canada Vie a ajouté ce portefeuille à sa plateforme de régimes de retraite collectifs.

Selon un sondage récent, les deux principales préoccupations financières des Canadiens de plus de 50 ans sont l'augmentation du coût de la vie (70 %) et la crainte de manquer d'argent (46 %)1. Les fonds axés sur une date cible T. Rowe Price visent à gérer le risque de longévité et à maintenir le pouvoir d'achat pendant toute la retraite grâce aux mesures suivantes :

Assurer un juste équilibre entre la recherche de solides rendements à long terme et un niveau de volatilité approprié pendant l'ensemble du cycle de vie des membres canadiens du régime;

Proposer une trajectoire qui se prolonge pendant 30 ans après la date de retraite visée, ce qu'on appelle également une trajectoire d'ajustement progressif « pendant la retraite »;

Associer la gestion active et le choix de titres de T. Rowe Price à des investissements passifs, ce qui permet de réduire les frais;

Tenir compte de la dynamique particulière du marché et des données démographiques canadiennes, notamment de l'espérance de vie, des taux d'épargne et de la croissance des bénéfices tout au long de la vie.

Le portefeuille est géré par l'équipe de gestionnaires des fonds axés sur une date cible de T. Rowe Price, qui comprend Wyatt Lee, responsable des stratégies de fonds axés sur une date cible, Kim DeDominicis et Andrew Jacobs van Merlen. Lee, DeDominicis et Jacobs van Merlen possèdent respectivement 27 ans, 25 ans et 21 ans d'expérience en placements.

T. Rowe Price est un pionnier des portefeuilles de fonds axés sur une date cible depuis plus de 20 ans. Chef de file des placements multiactifs depuis plus de 30 ans, la société est devenue le plus important fournisseur de solutions axées sur une date cible gérées activement dans le monde2. La conception d'un portefeuille de fonds axés sur une date cible spécialement pour les Canadiens était une progression naturelle et logique pour T. Rowe Price.

CITATIONS

Lauren Bloom, directrice de la division Canada, Amériques, T. Rowe Price

« Le Canada est un marché important pour T. Rowe Price. Ce lancement constitue un jalon important et nous permet d'offrir l'expertise de longue date de T. Rowe Price en matière de solutions de retraite aux membres canadiens du régime et d'élargir notre offre au marché canadien des régimes de retraite à cotisation déterminée, dans lequel nous sommes implantés depuis 2007. Les fonds axés sur une date cible T. Rowe Price constituent un prolongement naturel de nos activités et de nos capacités de placement actuelles, et une occasion d'offrir aux Canadiens davantage de choix et de souplesse. En misant sur les données et sur nos connaissances du marché canadien, nous avons créé un produit visant à aider les Canadiens à obtenir de meilleurs résultats à la retraite. »

Craig Christie, vice-président, Solutions de placements institutionnels, Solutions en milieu de travail, Canada Vie

« Nous sommes déterminés à offrir aux clients plus de choix en matière de solutions axées sur une date cible au Canada. En ajoutant les fonds axés sur une date cible T. Rowe Price à notre gamme de base, nous offrons davantage de solutions aux Canadiens, peu importe où ils en sont dans leur parcours financier. Ce produit soigneusement conçu reflète nos principes communs d'excellence et d'innovation et nous sommes fiers d'être les premiers au Canada à l'offrir dans le cadre de notre gamme de base, dans le cadre d'une entente exclusive qui se poursuivra jusqu'en 2027 et qui permettra à la Canada Vie de se distinguer des autres fournisseurs. »

Wyatt Lee, responsable des stratégies de fonds axés sur une date cible, Division multiactifs mondiale, T. Rowe Price

« Notre compréhension approfondie des placements de retraite nous a grandement aidés à créer les fonds axés sur une date cible afin de répondre aux besoins de placements de retraite des Canadiens, à toutes les étapes de leur parcours. Ce produit intègre les principes de conception de toutes nos solutions de fonds axés sur une date cible. Nous sommes déterminés à offrir le meilleur résultat possible à la retraite et nous avons soigneusement choisi les composants de nos portefeuilles, y compris ceux qui sont axés sur le marché canadien, pour qu'ils soient diversifiés et qu'ils se complètent. »

T. Rowe Price et la Canada Vie ne sont pas des sociétés affiliées.

À PROPOS DE T. ROWE PRICE

Fondée en 1937, T. Rowe Price (NASDAQ - GS : TROW) aide les particuliers et les institutions du monde entier à atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Cette importante société internationale de gestion d'actifs reconnue pour l'excellence de ses placements, son expertise en régimes de retraite et ses recherches indépendantes exclusives est bâtie sur une culture d'intégrité qui privilégie les intérêts des clients. Les clients comptent sur cette société primée pour son expertise en matière de régimes de retraite et ses capacités de gestion active des actions, des titres à revenu fixe, des placements non traditionnels et des investissements multiactifs. T. Rowe Price sert des millions de clients à l'échelle mondiale et gère des actifs d'une valeur de 1,61 billion de dollars US (2,24 billions de dollars CA) au 31 octobre 2024. Environ les deux tiers des actifs sous gestion sont liés aux régimes de retraite. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube et troweprice.com/newsroom pour connaître les dernières nouvelles.

INFORMATION IMPORTANTE

Les fonds axés sur une date cible T. Rowe Price (les « fonds ») sont une fiducie d'investissement à participation unitaire à capital variable établie sous le régime des lois de l'Ontario par une déclaration de fiducie entre la Compagnie Trust CIBC Mellon (le « fiduciaire ») et T. Rowe Price (Canada), Inc. (le « gestionnaire »). Les fonds sont offerts en vertu d'une notice d'offre et sont accessibles uniquement aux investisseurs accrédités, selon la définition de l'Instrument national 45‑106.

Le présent document ne constitue pas une distribution, une offre, une invitation, une recommandation personnelle ou générale ou une sollicitation à vendre ou à acheter des titres dans quelque territoire de compétence que ce soit, ou d'effectuer un placement en particulier. Le présent document n'a été revu par aucun organisme de réglementation, dans aucun territoire de compétence. Il ne doit pas être distribué aux investisseurs individuels, dans aucun territoire de compétence.

Émis au Canada par T. Rowe Price (Canada), Inc. Les services de gestion de placement de T. Rowe Price (Canada), Inc. sont offerts uniquement aux investisseurs accrédités, selon la définition de l'Instrument national 45-106. T. Rowe Price (Canada), Inc. conclut des ententes de délégation écrites avec des sociétés affiliées pour offrir des services de gestion de placement.

Le slogan T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE et le logo de mouflon sont, collectivement et/ou individuellement, des marques de commerce ou des marques déposées de T. Rowe Price Group, Inc. Tous droits réservés.

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie offre les fonds sur sa plateforme de régimes de retraite collectifs dans le cadre des fonds distincts gérés. Ces fonds distincts investissent actuellement uniquement dans les fonds et sont offerts dans le cadre d'un contrat d'assurance collectif variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est investi au risque de l'investisseur et sa valeur peut augmenter ou diminuer.

1 N Iciaszczyk, K Neuman, A Brierley, BJ MacDonald & SK Sinha. Perspectives on Growing Older in Canada: The 2023 NIA Ageing in Canada Survey. Toronto, ON: National Institute on Ageing (2023), Toronto Metropolitan University.

2 Morningstar, Inc. Basé sur la valeur globale des actifs sous gestion faisant l'objet de stratégies actives des fournisseurs de fonds axés sur une date cible dans le monde au 31 décembre 2023.

