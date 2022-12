MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Le nouveau magasin T&T Supermarché de Montréal ouvre ses portes aujourd'hui dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Situé au 300 avenue Sainte-Croix, à l'intersection des Autoroutes 15 et 40, ce magasin sera en mesure desservir l'ensemble des résidents du Grand Montréal une gamme de produits et de mets asiatiques inégalée. Représentant un investissement de plusieurs millions de dollars, ce magasin de 6 500 mètres carrés est le premier de la chaîne T&T au Québec et le plus grand au pays, créant plus de 300 nouveaux emplois et promettant une expérience culinaire unique à sa clientèle.

« Nous entamons enfin notre aventure au Québec afin d'aller non seulement à la rencontre des communautés asiatiques d'ici, mais aussi d'offrir à toute la population québécoise une expérience culinaire unique, affirme Tina Lee, Cheffe de la direction de T&T. Au fil de mes nombreuses visites au Québec, j'ai été emballée de découvrir une culture gastronomique riche alliant créativité et diversité, et j'ai hâte que T&T contribue à cet engouement sans cesse grandissant des Québécois pour de nouvelles expériences et découvertes culinaires. »

« Nous sommes très heureux d'accueillir T&T à Saint-Laurent, une communauté dynamique et prospère, reconnue pour sa diversité culturelle, a expliqué le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa. En plus de créer des centaines d'emplois, cette première succursale au Québec contribuera à étoffer l'offre alimentaire auprès de nos résidents et résidentes tout en valorisant un site commercial stratégique. Nous lui souhaitons le meilleur des succès! »

« La toute première fois que j'ai visité un magasin T&T, j'ai été très impressionné, et j'ai dit à Tina : nous DEVONS amener T&T au Québec. Étant aussi un résident de Montréal, je savais que les gens d'ici allaient adorer la gamme unique de produits frais qu'offre T&T. La sélection de fruits de mer, de mets prêts-à-manger et de produits de boulangerie sont particulièrement remarquables et plairont à un public beaucoup plus large. T&T représente une part croissante des activités de Loblaw et nous sommes ravis d'ouvrir enfin au Québec », a déclaré Robert Sawyer, Chef de l'exploitation de Loblaw.

Le magasin T&T de Montréal propose notamment :

plus de 20 000 produits dont une grande variété de fruits et légumes, d'ensembles-cadeaux, de fruits de mer vivants et de collations tendance.

des produits et mets frais de qualité préparés et cuisinés en magasin ou provenant de partout en Asie - pâtisseries asiatiques authentiques, gâteaux personnalisés, comptoir à sushis, station de barbecue et de plats chauds en libre-service et des mets de cuisine de rue asiatiques tels que les crêpes de style asiatique et des buns au flanc de porc.

au flanc de porc. une variété de bières et de vins importés de différentes régions de l'Asie, incluant certaines marques de bières alcoolisées et sans-alcool, vendues exclusivement chez T&T. D'ailleurs, ce magasin est le premier et le seul T&T au pays à vendre de l'alcool.

la gamme complète de produits de marque contrôlée T&T, soit jusqu'à 400 produits, comprenant notamment des mets réconfortants asiatiques comme des crêpes aux oignons verts et des boulettes, des articles non-périssables comme des sauces et des nouilles, des collations saines et des accessoires de cuisine.

des produits de santé-beauté et des cosmétiques que l'on ne retrouve qu'en Asie et réputés pour leur efficacité.

L'histoire de T&T

Les fondateurs de T&T, Cindy et Jack Lee, ont ouvert un premier supermarché à Vancouver en 1993, à une époque où il était difficile de se procurer des produits asiatiques en épicerie. Ils ont donné au magasin le nom de leurs deux filles, Tina et Tiffany - T&T. Cindy est tombée amoureuse de la vente au détail et comme mère, elle savait exactement ce dont les autres mères avaient besoin. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, les magasins T&T disposent d'une cuisine et d'une boulangerie offrant une grande variété de mets prêt-à-manger et de pains cuits sur place, afin d'alléger la pression qui pèse sur les parents lorsqu'ils doivent préparer les repas de leur famille. T&T offre une panoplie d'aliments et de mets qui aident les familles asiatiques à se rattacher à leurs racines et à perpétuer des traditions culturelles et culinaires, mais est également devenue une destination pour tous ceux et celles qui sont avides de découvertes culinaires et gastronomiques.

À propos de T&T Supermarché

T&T Supermarché est la plus grande chaîne de supermarchés asiatiques au Canada, exploitant des magasins en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. T&T Supermarché a été fondée à Vancouver en 1993 et est maintenant dirigée par Tina Lee, successeure de la deuxième génération et Cheffe de la direction. Le siège social de T&T Supermarché est situé à Richmond, en Colombie-Britannique, et la bannière compte 31 magasins et 5 300 collègues. Pour de plus amples informations, visitez le www.tntsupermarket.com

