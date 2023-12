MONTRÉAL, 13 décembre 2023 /CNW/ - Syntax Systems a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la désignation GROW with SAP aux États-Unis et au Canada. L'entreprise avait précédemment obtenu la désignation en Allemagne. L'offre GROW with SAP aide les entreprises de taille moyenne à adopter la planification des ressources de l'entreprise (PRE) en nuage. Cette offre englobe des produits, un soutien aux pratiques exemplaires, des services d'accélération de l'adoption, une communauté et des occasions d'apprentissage pour aider les clients à passer à la plateforme infonuagique SAP S/4HANA, une édition destinée au public favorisant la rapidité, la prévisibilité et l'innovation continue.

Syntax a satisfait aux critères d'admissibilité stricts de SAP pour obtenir la désignation with SAP, ce qui comprend l'état de la préparation et des compétences pour la mise sur le marché.

« Misant sur plus de 20 ans d'expérience avec SAP, nous sommes équipés pour fournir des solutions personnalisées pour les technologies SAP afin de rendre nos clients plus efficaces, plus rapides et plus flexibles », a déclaré Christian Primeau, chef de la direction mondial de Syntax. « L'expansion récente de nos services pour les solutions SAP avec l'ajout de Beyond Technologies et la mise sur le marché d'une nouvelle application pour les solutions SAP soulignent l'engagement continu de notre équipe envers l'élaboration de technologies de pointe qui contribuent à la réussite des clients. »

Syntax offre une gamme de solutions pour les technologies SAP, y compris des services de mise à niveau et d'hébergement dans le nuage et des services gérés par les applications et un soutien continu pour aider les entreprises de taille moyenne à faire la transition réussie de SAP ECC à SAP Suite et de SAP HANA à SAP S/4HANA. Voici la plus récente application disponible aujourd'hui :

Application de saisie des données sur le terrain : La solution de saisie des données sur le terrain est une application mobile intuitive conçue sur mesure qui facilite la production rapide et précise de rapports de projet, quel que soit l'état de connectivité. Cette solution s'intègre à SAP Business ByDesign, offrant une expérience transparente.

La mise en œuvre prévisible, rentable et rapide de GROW with SAP et la capacité de continuer à prendre de l'expansion à l'avenir sous-tendent cette solution.

L'application de saisie des données sur le terrain est disponible dès aujourd'hui dans le SAP® Store . D'autres solutions et des renseignements supplémentaires seront disponibles en 2024.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications essentielles à la mission des entreprises dans le nuage. Forte de ses 50 ans d'expérience et d'une clientèle de plus de 800 entreprises dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuages sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie, pour s'assurer que les applications des clients fonctionnent de manière fluide, sécuritaire et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le www.syntax.com .

SAP et tous les autres produits et services de SAP mentionnés aux présentes ainsi que leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Consultez la page https://www.sap.com/copyright pour obtenir davantage de renseignements et avis sur ses marques de commerce. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques de commerce de leurs entreprises respectives.

