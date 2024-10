Ce qui lui permet de bonifier son offre de solutions infonuagiques axées sur l'industrie avec des capacités de pointe pour la chaîne logistique numérique SAP®.

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ -- Syntax Systems, un chef de file mondial des solutions et services technologiques d'implantation et de gestion d'applications infonuagiques, a annoncé qu'elle faisait l'acquisition d'Argon Supply Chain Solutions, une firme spécialisée dans les solutions d'optimisation de la gestion des entrepôts et de la chaîne logistique et un partenaire SAP® Gold. Argon dessert une gamme croissante de clients à l'international grâce à sa présence au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

« L'équipe d'Argon est réputée pour sa compréhension avancée du marché et son excellence dans la chaîne logistique numérique grâce à son partenariat avec SAP », déclare Christian Primeau, PDG mondial de Syntax. « En accueillant l'équipe d'Argon dans la famille en croissance de Syntax, nous rehaussons nos capacités et nous ajoutons des composants critiques pour les secteurs principaux que nous desservons. Ensemble, nous élargissons notre offre de service et notre portée afin de fournir à nos clients respectifs un soutien du cycle d'implantation complet pour l'exécution logistique. »

« En tant que membre de la famille Syntax, Argon aura accès à des ressources supplémentaires pour percer de nouveaux marchés et de nouvelles industries. Puisque nous avons déjà collaboré par le passé, je suis persuadé que nos cultures sont compatibles et que la croissance de notre éventail de capacités de pointe bénéficiera également à nos employés et clients respectifs. Ensemble, nous sommes dans une meilleure position pour poursuivre notre mission d'offrir l'amélioration des performances opérationnelles à une clientèle internationale en croissance », commentent les cofondateurs d'Argon, Peter Kerr et David Webb.

« Novacap est fière de soutenir Syntax pour l'acquisition d'Argon. En tant que partenaires engagés, nous nous employons à faire progresser le leadership de Syntax dans l'écosystème SAP, dans la gestion des applications et dans le secteur des services infonuagiques. L'ajout de l'équipe et des capacités d'Argon permettra d'aider plus d'entreprises des secteurs des produits et biens de consommation, du détail, de la fabrication, du commerce de gros et de la distribution, de l'exploitation minière et des sciences de la vie », dit Ted Mocarski, associé sénior chez Novacap.

Syntax est une société de portefeuille des fonds TMT VI de Novacap, une des plus importantes firmes de capital-investissement en Amérique du Nord. Argon est la septième acquisition de Syntax depuis le début de son partenariat avec Novacap.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, de conseil et de gestion des applications critiques pour alimenter les applications critiques des entreprises dans le nuage. Avec 50 ans d'expérience et plus de 800 clients dans le monde entier, Syntax possède une expertise pointue dans l'implantation et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements sécurisés privés, publics, hybrides ou multinuagiques. Syntax collabore avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux des technologies pour s'assurer que les applications de leurs clients sont transparentes, sécurisées et à la fine pointe de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le https://www.syntax.com/?lang=fr ou suivez Syntax sur LinkedIn.

À propos d'Argon SCS

Argon SCS (Pty) ltée, un fournisseur de services SAP basé au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, a été fondée en 2011. L'entreprise se concentre sur l'offre de solutions de gestion des entrepôts et des stocks. Ayant implanté plus de 100 projets d'entrepôt avec succès, Argon s'est affirmée comme un leader dans les projets de chaîne logistique rentables et efficaces. Grâce à son expérience approfondie des industries des produits et des biens de consommation, de la fabrication, du commerce de gros et de la distribution, et des sciences de la vie, Argon a développé une expertise multi-industries qui se traduit par des connaissances transversales adaptatives des industries dans le domaine de la chaîne logistique. Pour de plus amples renseignements, visitez https://argonscs.com.

À propos de Novacap

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s'associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les entreprises de taille moyenne dans quatre secteurs principaux : technologies, industries, services financiers et infrastructure numérique. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à une excellence opérationnelle et stratégique ce qui lui permet de créer des partenariats avec des entrepreneurs et des équipes de gestion. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Novacap détient plus de 8 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion et compte plus de 110 employé(e)s, dont plus de 65 professionnels et professionnelles de l'investissement, dans ses bureaux de Montréal, Toronto et New York. Pour en savoir plus au sujet de Novacap, veuillez visiter www.novacap.ca.

CONTACT: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2237121/Syntax_Logo.jpg

SOURCE Syntax