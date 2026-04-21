Syntax aide une société minière junior à unifier ses opérations mondiales avec SAP Cloud ERP et des solutions cloud SAP connectées; Rio2 partagera son parcours de transformation lors de SAP Sapphire 2026

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Syntax, un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan qui stimule la transformation des entreprises dans le cloud, a annoncé aujourd'hui la réussite d'une transformation SAP pour Rio2 Limited (« Rio2 »), livrant un noyau numérique prêt pour l'avenir qui a permis à la société minière junior de passer efficacement de la construction à l'exploitation complète à sa mine d'or Fenix au Chili en moins d'un an.

Guidé par Syntax, Rio2 -- un producteur de métaux précieux et de cuivre dont le siège social est situé au Canada et avec des opérations au Chili et au Pérou -- a modernisé ses activités avec SAP Cloud ERP et des solutions SAP cloud connectées, incluant SAP Analytics Cloud, SAP Document Compliance et Concur ExpenseIt. La transformation a remplacé des processus manuels fragmentés par une plateforme infonuagique unifiée reliant la finance, les achats et la comptabilité de projets à l'échelle de l'entreprise, offrant une visibilité financière en temps réel, une conformité simplifiée et une agilité opérationnelle.

"Syntax's secteur minier et l'expertise en SAP ont été essentiels à notre succès », a déclaré Kathryn Johnson, vice-présidente exécutive, directrice financière et secrétaire générale chez Rio2. « Ils nous ont aidés à transformer une transformation ambitieuse en un déploiement rapide et pratique -- en connectant des équipes à travers trois pays et nous offrant la visibilité, le contrôle et l'agilité 24/7 dont nous avons besoin pour grandir. »

Accélération du Développement de l'Or

Lorsque l'approbation pour la construction et l'exploitation de la mine d'or Fenix au Chili, détenue à 100% par Rio2, a été obtenue, l'entreprise a rapidement accéléré la mise en œuvre -- alignant des équipes à travers le Canada, le Chili et le Pérou travaillant dans un environnement réglementaire complexe et multi-monnaies.

À l'époque, les données financières et de projets étaient dispersées sur des tableurs déconnectés et des flux de travail manuels. Pour avancer de façon organisée, Rio2 avait besoin d'une plateforme cloud unifiée pour fournir des analyses en temps réel, une gouvernance cohérente entre les juridictions et une base évolutive pour la croissance. Elle avait aussi besoin d'une plateforme logicielle à l'échelle de l'entreprise, pouvant être mise en œuvre rapidement pour permettre la construction de la mine d'or de Fenix au Chili d'être gérée efficacement, dans les délais et dans le respect du budget.

En partenariat avec Syntax, Rio2 a adopté une stratégie clean-core et cloud-first, alignée sur les meilleures pratiques SAP, en mettant en œuvre SAP Cloud ERP en seulement six mois en utilisant des modèles standards et des localisations natives. De plus, Rio2 a intégré SAP Analytics Cloud, SAP Document Compliance et Concur ExpenseIt pour numériser les flux de rapports et de réglementation. Le résultat : une visibilité en temps réel des coûts et des flux de trésorerie; prêt à l'audit, conformité multi-devises et multi-GAAP dès le premier jour; et une plateforme évolutive pour la croissance et l'innovation futures.

« En adoptant SAP Cloud ERP complètement hors des sentiers battus, nous avons construit un contrôle financier et une transparence de niveau entreprise sans ajouter de complexité », a ajouté Johnson. « Pour un producteur diversifié, cette discipline a été transformatrice -- elle a prouvé que nous pouvons fonctionner avec la gouvernance et la rapidité d'organisations beaucoup plus grandes. »

Les résultats commerciaux concrets incluent :

Clôture financière 40% plus rapide grâce à des rapports en temps réel dans trois pays

Des cycles d'approvisionnement 30% plus courts grâce à des flux de travail automatisés

Gain d'efficacité de 20% pour les équipes financières grâce à des processus standardisés et à l'automatisation

Amélioration de 25% de la livraison ponctuelle de l'équipement

« Nous nous engageons à soutenir Rio2 dans la construction d'une base numérique à la hauteur de ses ambitions », a déclaré Michelle Smith, vice-présidente de la pratique minière mondiale à Syntax. « Avec une infrastructure ERP cloud moderne en place, Rio2 combine une discipline de niveau entreprise avec l'agilité nécessaire pour avancer rapidement et est prêt à libérer de nouvelles efficiences et innovations grâce à l'IA dans sa prochaine phase de croissance. »

Rio2 Partagera son Parcours Infonuagique à SAP Sapphire 2026

Christopher Diaz, vice-président principal des finances chez Rio2, partagera le parcours SAP cloud de l'entreprise lors de SAP Sapphire 2026, du 11 au 13 mai, à Orlando, en Floride. Le mercredi 13 mai, Chris participera à une table ronde de cadres animée par Santina Franchi, présidente, segment SAP Corporate & GROW. Le panel explorera pourquoi les organisations choisissent SAP Cloud ERP et comment cela devient la base de leurs stratégies d'IA. Chris mettra en lumière l'expérience de Rio2 -- de la décision de passer au cloud avec SAP, à la façon dont son cœur numérique positionne l'entreprise pour exploiter l'innovation pilotée par l'IA à mesure qu'elle évolue.

Syntax sera présent à SAP Sapphire 2026. Visitez le kiosque #423 ou Syntax à SAP Sapphire 2026 pour en savoir plus sur la façon dont Syntax aide les clients à accélérer leur SAP Cloud ERP et débloquer tout le potentiel de l'IA à travers leurs opérations.

À propos de Rio2 Limited

Rio2 est un producteur diversifié de métaux précieux et de cuivre, axé sur la construction et l'exploitation de mines, avec une équipe de direction dotée de compétences techniques éprouvées ainsi qu'un parcours réussi dans les marchés financiers. La société produit actuellement de l'or dans sa mine de lixiviation par tas d'or Fenix au Chili ainsi que du cuivre/or/argent dans sa mine souterraine récemment acquise Condestable au Pérou. Rio2 et ses filiales à propriété exclusive, Fenix Gold Limitada et Compañia Minera Condestable S.A., sont des entreprises qui opèrent avec les plus hauts standards environnementaux et responsabilités, avec la ferme conviction qu'il est possible de développer des projets miniers respectant les trois piliers (social, environnemental et économique) du développement responsable. En tant qu'entreprises associées, nous réaffirmons notre engagement à appliquer des normes environnementales au-delà de celles imposées par les régulateurs, cherchant à protéger et préserver l'environnement dans les territoires où nous opérons.

Pour en savoir plus sur Rio2 Limited, veuillez visiter : www.rio2.com ou le profil SEDAR+ de Rio2 à www.sedarplus.ca.

À propos de Syntax

Syntax est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques qui favorisent la transformation des entreprises dans le nuage. Nous aidons les organisations à moderniser leurs applications critiques grâce à des innovations basées sur l'IA, des résultats adaptés à leur secteur d'activité et des solutions complètes couvrant le conseil stratégique, la mise en œuvre et les services gérés. Grâce à notre approche Boutique @ Scale, nous adaptons chaque mission aux priorités de nos clients, en alliant l'agilité et l'attention d'une boutique à la portée et à la résilience d'une entreprise mondiale. Grâce à des partenariats stratégiques avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file technologiques, nous donnons à nos clients les moyens d'évoluer plus rapidement, de travailler plus intelligemment et de se préparer pour l'avenir. Pour en savoir plus, consultez www.syntax.com.

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SOURCE Syntax

Contact Syntax: Jackie Gerbus, Three Rings Inc., 508-479-2786, [email protected]