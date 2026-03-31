Prix remis lors du lancement SAP 2026

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Syntax, un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan qui stimule la transformation des entreprises dans le nuage, a annoncé aujourd'hui avoir été lauréat d'un SAP® Partner Awards North America 2026 pour la transformation client : territoires dirigés par les partenaires. Des prix ont été remis par SAP (NYSE : SAP) aux partenaires SAP les plus performants de la région nord-américaine qui ont apporté des contributions remarquables à la transformation numérique des entreprises utilisant des solutions SAP.

« Cette reconnaissance reflète la force de notre partenariat avec SAP et les résultats significatifs que nous offrons aux clients », a déclaré Jamie Fryer, PDG régional, Amériques, unité d'affaires SAP àSyntax. « Ensemble, nous les aidons à simplifier les opérations, accélérer l'innovation et ouvrir de nouvelles opportunités de croissance. Notre objectif commun est de permettre une transformation durable qui génère une réelle valeur d'affaires. »

Sélectionnés parmi la vaste base de partenaires de SAP, les nominations pour les SAP Partner Awards étaient basées sur des données internes de ventes SAP. Un comité directeur composé de représentants régionaux et mondiaux de SAP a déterminé les partenaires gagnants dans chaque catégorie selon de nombreux critères tels que la réussite et la performance en vente. Les prix ont été remis dans diverses catégories, incluant les ventes globales, l'innovation, la technologie, les services et les domaines spécifiques aux solutions.

« Notre succès en Amérique du Nord est motivé par la force de nos collaborations », a déclaré Annie Busch, associée commerciale principale et alliances chez SAP. « Tout au long de 2025, nous nous sommes concentrés sur l'autonomisation de nos partenaires pour qu'ils soient leaders par l'innovation, en tirant parti de RISE et GROW with SAP pour résoudre les défis les plus complexes de nos clients. Les partenaires que nous honorons aujourd'hui ont fait preuve d'un dévouement incroyable envers notre vision commune, démontrant que lorsque nous sommes pleinement alignés, nous pouvons accélérer la croissance des entreprises de toutes tailles. Je suis fier de célébrer un écosystème qui demeure aussi résilient qu'innovant. »

Pour plus d'informations sur Syntax partenariat avec SAP, visite syntax.com/SAP-partenariat.

À propos de Syntax

Syntax est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques qui favorisent la transformation des entreprises dans le nuage. Nous aidons les organisations à moderniser leurs applications critiques grâce à des innovations basées sur l'IA, des résultats adaptés à leur secteur d'activité et des solutions complètes couvrant le conseil stratégique, la mise en œuvre et les services gérés. Grâce à notre approche Boutique @ Scale, nous adaptons chaque mission aux priorités de nos clients, en alliant l'agilité et l'attention d'une boutique à la portée et à la résilience d'une entreprise mondiale. Grâce à des partenariats stratégiques avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file technologiques, nous donnons à nos clients les moyens d'évoluer plus rapidement, de travailler plus intelligemment et de se préparer pour l'avenir. Pour en savoir plus, consultez www.syntax.com.

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée à SAP) en Allemagne et dans d'autres pays. Consultez http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx pour obtenir des informations supplémentaires et prendre connaissance des mentions relatives aux marques commerciales. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

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SOURCE Syntax

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