MONTRÉAL, 18 janvier 2022 /CNW/ - Syntax , un important fournisseur d'applications gérées à nuages multiples et cruciales à la mission, a annoncé aujourd'hui la nomination de Dessalen Wood au poste de chef du personnel. Possédant 25 ans d'expérience en ressources humaines et éprouvant une passion pour la direction d'équipes consacrées au capital humain et à la culture, Mme Wood met maintenant ses talents au service de l'organisation en pleine croissance Syntax. Dans ce rôle, Mme Wood sera responsable de tous les aspects de la stratégie des ressources humaines de Syntax, y compris la gestion des talents, le leadership et l'avancement des employés, la rémunération et les avantages sociaux, la marque de l'employeur et le développement culturel.

« Nous sommes déterminés à offrir l'excellence à nos clients afin qu'ils puissent stimuler, à leur tour, le succès de leurs entreprises mondiales, a déclaré Christian Primeau, PDG mondial de Syntax. Toutefois, rien de tout cela ne serait possible sans le dévouement à la croissance et au développement de l'actif le plus important de Syntax, son personnel. Nous sommes extrêmement chanceux d'accueillir Mme Wood au sein de notre organisation et j'ai hâte de voir son influence sur notre équipe de direction alors que nous respectons notre engagement à continuer d'établir une culture unique et florissante pour notre entreprise en pleine croissance. »

L'année 2021 a été une année de croissance majeure pour Syntax et a été marquée par plusieurs acquisitions stratégiques. L'entreprise a créé ce rôle non pas par nécessité, mais dans le but d'offrir une expérience enrichissante et personnalisée à son organisation mondiale, à la suite d'une forte croissance organique, en plus de l'acquisition de cinq entreprises au cours des quatre dernières années.

« Je crois qu'une culture d'entreprise est quelque chose que l'on vit, et non que l'on impose, a déclaré Dessalen Wood, chef du personnel chez Syntax. Les cultures d'entreprise prospèrent dans les mêmes conditions que les individus; le leadership et l'engagement envers la croissance et le développement exigent à la fois de la concentration et de l'attention, car le paysage mondial est en constante évolution. La mission de Syntax, qui consiste à se distinguer des autres entreprises technologiques du point de vue de l'expérience des employés, m'a attirée vers cette nouvelle occasion. Je suis enthousiaste à l'idée de continuer de soutenir le perfectionnement et le succès de nos employés dans ce nouveau chapitre passionnant chez Syntax. »

Avant de se joindre à Syntax, Mme Wood était chef du personnel à ThoughtExchange, une entreprise technologique en démarrage basée en Colombie-Britannique. Avant de passer à l'industrie de la technologie en 2019, Mme Wood a occupé divers postes en ressources humaines dans des organisations de premier ordre, notamment Cineplex, Reitman's Canada, la Compagnie de la Baie d'Hudson, The Children's Place et The Disney Stores. Dans le cadre de ces fonctions, Mme Wood a créé de multiples programmes et systèmes de soutien, conçus pour cultiver des cultures d'entreprise engageantes et former des dirigeants très performants à tous les niveaux.

Dessalen Wood a remporté trois fois le prix Waterstone Top 10 Most Admired Corporate Culture, un prix national récompensant les meilleures organisations canadiennes pour leurs cultures qui améliorent le rendement et maintiennent un avantage concurrentiel. En outre, Mme Wood a également été reconnue par le Conseil canadien du commerce de détail, qui lui a décerné le prix Perfectionnement du personnel.

Mme Wood est entrée officiellement en fonction le 4 janvier 2022. Pour en savoir plus sur Syntax et ses services infonuagiques, visitez son site Web.

À propos de Syntax :

Syntax offre des solutions technologiques complètes à des entreprises de toutes tailles. Plus de 800 clients font confiance à Syntax pour leurs services informatiques et leurs besoins en matière de PRE. Syntax est l'un des principaux fournisseurs de services infonuagiques gérés pour les applications d'entreprise cruciales à la mission. Syntax possède la capacité incontestée de mettre en œuvre et de gérer les déploiements PRE (SAP, Oracle) dans un nuage sécurisé, résilient, privé, public ou hybride. Syntax dessert des sociétés issues de divers secteurs et marchés en offrant des services de consultation techniques et fonctionnels de qualité ainsi qu'une surveillance et une automatisation de calibre mondial. Syntax a des bureaux partout dans le monde et collabore avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft, IBM, HPE et d'autres chefs de file mondiaux du secteur de la technologie. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le www.syntax.com.

Personnes-ressources pour les médias :

Matthew Royse

Directeur du marketing, Syntax

[email protected]

919 287-4873

Jess Melton

Walker Sands pour Syntax

[email protected]

919 287-4873

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1727061/Wood2021_12587Origina_BW__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1484565/Syntax_Logo.jpg

SOURCE Syntax