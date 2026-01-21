Des outils conçus spécialement pour offrir des capacités sectorielles avancées à SAP Cloud ERP, permettant ainsi aux entreprises d'EC&O de se moderniser rapidement, en toute confiance et avec un impact mesurable

MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Syntax , un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan qui stimule la transformation de l'entreprise dans l'infonuagique, annonce aujourd'hui le lancement de Syntax Construction Toolkit pour SAP Solutions, une suite d'outils spécialement conçus pour développer les capacités de contrôle de projet au sein de SAP Cloud ERP. La boîte à d'outils intègre des fonctionnalités propres à l'industrie, l'automatisation et des pratiques exemplaires éprouvées, ce qui permet aux entreprises d'ingénierie, de construction et d'exploitation (EC&O) de se moderniser et d'obtenir des résultats commerciaux mesurables.

« Les entreprises EC&O doivent suivre le rythme de la technologie pour se moderniser efficacement et demeurer concurrentielles », a déclaré John Hilborn, Leader mondial, Centre d'excellence EC&O chez Syntax. « Notre boîte à outils de construction aide les entreprises à disposer des outils et des capacités dont elles ont besoin pour mener leurs activités quotidiennes tout en profitant des avantages de la transition de leurs systèmes métier critiques vers l'infonuagique. La combinaison de SAP Cloud ERP et de l'expertise sectorielle approfondie de Syntax permet à nos clients d'obtenir la visibilité, l'agilité et le contrôle dont ils ont besoin pour exécuter leurs projets avec rapidité, précision et confiance. »

Des solutions de construction personnalisées accélèrent l'adoption de l'infonuagique

Les entreprises EC&O mènent des opérations stratégiques, allant de la saisie du temps et de la production sur le terrain à la gestion des changements de projet, en passant par les prévisions et la facturation spécifique à la construction, grâce à des flux de travail centrés sur les projets, très variables et fortement interdépendants. Pour maximiser la valeur de l'infonuagique, ces activités spécialisées nécessitent des fonctionnalités propres à l'industrie qui tiennent compte de la complexité unique de la construction tout en permettant aux entreprises de moderniser, de réduire les risques et d'exécuter les projets dans les délais et les budgets impartis.

Le Syntax Construction Toolkit pour SAP Solutions répond à ce besoin avec des outils et des processus spécifiques à l'industrie qui s'intègrent à SAP Cloud ERP. En intégrant des flux de travail tels que la facturation des étapes, la gestion des ordres de changement et la saisie d'heures par équipe directement dans SAP Cloud ERP, la boîte à outils permet d'accélérer l'adoption de l'infonuagique et la transformation numérique sans sacrifier les capacités qui définissent le fonctionnement des entreprises. Le résultat : les entreprises de construction seront à même de se moderniser en toute confiance, de collaborer efficacement et d'exécuter des projets avec précision, de l'appel d'offres à la clôture.

« Syntax est un partenaire SAP de confiance au sein de la sphère EC&O depuis de nombreuses années », a déclaré Johnny Clemmons, vice-président mondial de SAP et responsable de l'industrie pour la construction, les services professionnels, les voyages et les transports. « Leurs solutions SAP qualifiées par des partenaires pour notre système de gestion intégré dans l'infonuagique ont aidé les clients d'EC&O à travers des modernisations fructueuses, alliant innovation et expertise sectorielle approfondie. La nouvelle boîte à outils Syntax Construction s'appuie sur cette base pour offrir des solutions personnalisées et contribuer à la satisfaction des clients. »

A Toolkit Conçue pour le Succès EC&O

La Syntax Construction Toolkit pour SAP Solutions regroupe quatre solutions conçues sur mesure pour accélérer l'adoption d'un système de gestion intégré dans l'infonuagique, améliorer le contrôle des projets et renforcer la performance opérationnelle à l'échelle de l'entreprise.

Syntax Project Change Order Management simplifie le traitement des modifications de la portée du projet grâce à un processus contrôlé défini pour une exécution plus fluide et moins de pertes de revenus.

Syntax Project Forecasting Lite offre une meilleure visibilité des coûts actuels et futurs, ce qui permet de prévoir avec exactitude les coûts au niveau de la structure de répartition du travail (SRT) afin de réduire les risques et de prévenir les répercussions imprévues sur les coûts.

Syntax Mobile Field Data Capture offre une application mobile conviviale qui permet de déclarer rapidement et précisément le temps de travail et d'équipement de l'équipage, même dans des conditions difficiles sur le chantier ou hors ligne.

Syntax Progress Billing prend en charge toutes les méthodes de facturation de la construction, ce qui facilite les paiements systématiques tout au long du cycle de vie du projet, assurant ainsi un flux de trésorerie constant et une transparence financière.

