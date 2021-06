« Quelle que soit l'ampleur de notre croissance, Syntax a toujours été un partenaire de type boutique à l'échelle, avec de profondes racines entrepreneuriales », a déclaré Christian Primeau , PDG mondial de Syntax. « Notre priorité absolue, lorsque nous avons cherché une entreprise pour nous aider à étendre nos capacités fonctionnelles SAP, était d'en trouver une qui soit tout aussi entreprenante et centrée sur le client. Illumiti était le choix évident, et nous sommes ravis de collaborer avec eux et de favoriser leur croissance dans le secteur. »

Grâce à cette acquisition, et à l'ajout de plus de 250 professionnels de SAP, Syntax acquiert une position unique de leader du marché en Amérique du Nord et au-delà, en combinant les forces des entreprises à tous les niveaux technologiques des applications d'entreprise, de l'infrastructure infonuagique et des services gérés à la mise en œuvre de l'ERP, au soutien des applications, à l'amélioration et aux services de consultation commerciale connexes.

Les clients d'Illumiti bénéficieront des offres de services complètes de Syntax, notamment des capacités en matière d'infrastructure et de services gérés d'applications (ITIM et AMS), du leadership dans les espaces de l'Internet industriel des objets (IIoT) et de la fabrication numérique. De même, les clients de Syntax auront accès aux offres inégalées d'Illumiti, notamment ses capacités de pointe SAP S/4HANA, SAP SuccessFactors et SAP Business ByDesign.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'unir nos forces à celles de Syntax et d'élargir ainsi notre offre de solutions, ce qui, nous en sommes convaincus, profitera à nos clients », a déclaré Nir Orbach , PDG d'Illumiti. « Nos organisations se complètent parfaitement en termes de personnes, de ressources et d'expertise. Ensemble, nous serons l'un des principaux fournisseurs de services SAP au niveau mondial, capable de fournir à nos clients tous les services et produits dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs et réaliser leur vision. »

Depuis des décennies, Syntax est considérée comme le fournisseur infonuagique et multi-ERP de choix pour les organisations à travers le monde, étant donné son profond engagement envers ses clients. En Asie et en Europe, en particulier, Syntax est connue pour sa pratique SAP fonctionnelle et technique sophistiquée, tandis qu'en Amérique du Nord, la société s'est principalement concentrée sur la croissance de sa pratique SAP technique haut de gamme.

Illumiti fonctionnera comme une société autonome de Syntax et offrira toutes les solutions Syntax à ses clients.

« Nous sommes fiers de continuer à acquérir des sociétés entrepreneuriales qui élargissent les solutions technologiques complètes de Syntax, tout en renforçant son engagement envers ses clients », a déclaré Ted Mocarski , associé principal, Novacap. « Alors que les entreprises de toutes tailles continuent de s'adapter au changement, il est essentiel de retenir un partenaire informatique capable de les aider à suivre le rythme de la demande. Syntax est un partenaire de confiance qui apportera une réelle valeur commerciale. »

Les conditions de l'accord n'ont pas été divulguées. CG Petsky Prunier a conseillé Syntax et Novacap pour la Transaction.

Pour en savoir plus sur les capacités techniques et fonctionnelles SAP d'Illumiti et de Syntax, veuillez visiter le https://www.syntax.com .

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes aux entreprises de toutes tailles. Des milliers de clients font confiance à Syntax pour leurs services informatiques et leurs besoins en ERP. Syntax est l'un des principaux fournisseurs de services infonuagiques gérés pour les applications d'entreprise. Syntax possède une force incontestable pour mettre en œuvre et gérer des déploiements ERP (SAP, Oracle) dans un nuage sécurisé, résilient, privé, public ou hybride. Grâce à de solides services de consultation technique et fonctionnelle, ainsi qu'à une surveillance et une automatisation de classe mondiale, Syntax dessert des entreprises dans un large éventail d'industries et de marchés. Syntax a des bureaux dans le monde entier et est partenaire de SAP, Oracle, AWS, Microsoft, IBM, HPE et d'autres leaders technologiques mondiaux. Pour en savoir plus sur Syntax, consultez le www.syntax.com .

À propos d'Illumiti

Illumiti est un chef de file dans le domaine de l'intégration de systèmes et de la consultation en gestion. Elle possède des bureaux au Canada, aux États-Unis et en Suisse et dessert des clients à l'échelle mondiale. Son équipe expérimentée permet aux clients de concrétiser leur vision en tirant parti des principales applications d'entreprise sur site et infonuagiques. Illumiti aide ses clients à optimiser leurs opérations dans les domaines clés au cœur de leurs activités en mettant en œuvre des solutions logicielles SAP sur mesure à moindre coût et à moindre risque que d'autres solutions. Illumiti est membre de United VARS, un partenaire SAP platine. Pour en savoir plus sur Illumiti, visitez le www.illumiti.com .

