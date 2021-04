Fondée en 2010, Linke a aidé d'innombrables entreprises à développer et à mettre en œuvre des migrations infonuagiques complexes grâce à son expertise inégalée et à ses solutions SAP et AWS novatrices. L'entreprise a été l'une des premières entreprises du Réseau Partenaires AWS à obtenir le statut de partenaire de conseil de premier plan et est devenue en 2020 un partenaire or de SAP, la catégorie la plus élevée du programme PartnerEdge de SAP.

« Le dévouement de Syntax envers l'innovation, ses employés et ses clients est bien connu. Nous cherchions une entreprise partageant les mêmes valeurs et qui pourrait nous aider à étendre notre présence en Europe. Nous n'aurions pas pu trouver un meilleur partenaire que Linke, a déclaré Christian Primeau, PDG mondial de Syntax. L'expertise inégalée de Linke en matière de déploiement, de migration, d'exploitation et d'automatisation d'applications d'entreprise sur AWS, en particulier les charges de travail SAP, et son dévouement à la réussite des clients est bien connue. Cette transaction représente une occasion intéressante pour Syntax de renforcer les capacités impressionnantes de Linke et d'aider encore plus de clients à atteindre leurs objectifs dans le domaine infonuagique. »

Syntax s'efforcera de développer la pratique des services professionnels AWS de Linke en développant son offre européenne de conseil et de migration dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) et dans les Amériques. De plus, les clients de Syntax profiteront de l'ajout de solutions et de technologies novatrices, y compris le connecteur AWS pour SAP, la sauvegarde Emory Cloud Backup pour SAP HANA et la plateforme d'automatisation SAP.

« Au cours des 10 dernières années, nous avons fait de Linke un leader en Europe pour les systèmes SAP dans les environnements AWS, réalisant des projets dans 17 pays, a déclaré Chabier Sanvicente , cofondateur et PDG de Linke. En joignant notre expertise à celle de Syntax, nous pourrons croître plus rapidement, accélérer notre expansion internationale, améliorer le développement et la capacité de nos solutions et élargir notre proposition de valeur afin que nos clients puissent innover et transformer leurs activités. »

Pour de plus amples renseignements sur Linke et toutes les offres de services SAP sur AWS de Syntax, visitez syntax.com.

À propos de Syntax

Depuis 1972, Syntax offre des solutions technologiques complètes à des entreprises de toutes tailles. Des milliers de clients font confiance à Syntax pour leurs services informatiques et leurs besoins en matière de PRE. Aujourd'hui, Syntax est l'un des principaux fournisseurs de services infonuagiques gérés pour les applications d'entreprise cruciales à la mission. Syntax possède la capacité incontestée de mettre en œuvre et de gérer les déploiements PRE (Oracle, SAP) dans un nuage sécurisé, résilient, privé, public ou hybride. Syntax dessert des sociétés issues de divers secteurs et marchés en offrant des services de consultation techniques et fonctionnels de qualité ainsi qu'une surveillance et une automatisation de calibre mondial. Syntax a des bureaux partout dans le monde et collabore avec Oracle, SAP, AWS, Microsoft, IBM, HPE et d'autres chefs de file mondiaux du secteur de la technologie. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez : www.syntax.com.

À propos de Linke

Linke, une entreprise Syntax, est un expert de la migration des environnements SAP vers Amazon Web Services (AWS). Celle-ci aide les entreprises situées principalement en Espagne, en Europe et au Moyen-Orient à exploiter les avantages de l'informatique en nuage de manière concrète, efficace et simple. En tant que partenaire de conseil de premier plan d'AWS, Linke a acquis plusieurs compétences d'AWS, incluant les compétences SAP, Migration, DevOps et Organisation à but non lucratif. Linke possède également plus de 70 certifications d'AWS et de SAP. Pour en savoir davantage, consultez le site : https://linkeit.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1484565/Syntax_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1484566/Linke_Syntax_Logo.jpg

SOURCE Syntax