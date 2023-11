Cette combinaison permet de créer un vaste portefeuille d'offres axées sur les industries, de renforcer l'expertise SAP® et les talents en matière de services professionnels, d'étendre la portée mondiale et le nombre de ressources régionales.

MONTRÉAL, 2 novembre 2023 /CNW/ - Syntax Systems, un chef de file mondial des solutions et services technologiques d'implantation et de gestion d'applications infonuagique, et l'entreprise montréalaise Solutions Beyond Technologies ont aujourd'hui annoncé la conclusion réussie de l'acquisition. Grâce à cette transaction, annoncée le 3 octobre 2023, Beyond - une firme de services professionnels spécialisée dans l'intégration de solutions SAP® et l'optimisation de la performance d'affaires - rejoint la famille Syntax.

La combinaison de Syntax et Beyond créera une équipe de plus de 2 800 experts au service de plus de 900 clients dans le marché des moyennes et grandes entreprises à l'échelle internationale, avec 26 sites d'activité situés dans les Amériques, en Europe, en Afrique et en Asie.

« L'union des équipes de Syntax et de Beyond est directement alignée avec notre stratégie qui consiste à offrir une expertise axée sur les industries. Nous y voyons une grande opportunité de créer encore plus de valeur pour nos clients grâce à nos savoir-faire combinés en fabrication, ressources naturelles, construction, commerce de détail, produits de consommation, sciences de la vie et secteur public, » dit Christian Primeau, PDG mondial de Syntax. « Nos partenariats respectifs avec SAP, nos cultures d'entreprise et nos valeurs partagées nous permettront d'agir rapidement comme équipe globale et ainsi profiter rapidement des synergies afin d'accélérer la croissance du nouveau groupe. » M. Primeau continuera de diriger Syntax à titre de PDG mondial.

« En tant que leader technologique, vous devez continuellement vous demander comment mieux servir les intérêts des clients maintenant et dans le futur, » déclare Luc Dubois, Associé et chef de la direction chez Solutions Beyond Technologies. « Faire partie de la famille Syntax nous donne cette voie pour l'avenir en augmentant notre portée géographique, notre pratique de services-conseils, et notre offre de solutions dans des domaines comme la sécurité, les données et l'IdO. Avec Syntax comme partenaire, nous avons l'avantage de conserver notre nature de firme boutique, mais avec les ressources pour livrer à plus grande échelle. »

Valeur combinée de Syntax et Solutions Beyond Technologies

Solutions axées sur les industries : Spécialisation dans le marché des moyennes et grandes entreprises, incluant les secteurs de la fabrication, la construction, les ressources naturelles, le commerce de détail, les produits de consommation, les sciences de la vie et le secteur public. Cette spécialisation continuera de permettre à Beyond et Syntax d'aider leurs clients à faire face aux complexités auxquelles ces industries sont confrontées chaque jour.

Spécialisation dans le marché des moyennes et grandes entreprises, incluant les secteurs de la fabrication, la construction, les ressources naturelles, le commerce de détail, les produits de consommation, les sciences de la vie et le secteur public. Cette spécialisation continuera de permettre à Beyond et Syntax d'aider leurs clients à faire face aux complexités auxquelles ces industries sont confrontées chaque jour. Pratique internationale et engagement local : Ensemble, Syntax et Beyond auront une empreinte mondiale qui servira des clients dans 26 emplacements à travers les Amériques, l' Europe , l'Afrique et l'Asie. L'union de ces forces signifie que les clients pourront profiter d'une équipe internationale et flexible qui servira les marchés locaux.

Ensemble, Syntax et Beyond auront une empreinte mondiale qui servira des clients dans 26 emplacements à travers les Amériques, l' , l'Afrique et l'Asie. L'union de ces forces signifie que les clients pourront profiter d'une équipe internationale et flexible qui servira les marchés locaux. Services-conseils en transformation d'affaires : Cette combinaison tire parti de l'expertise existante de l'écosystème des applications d'entreprise SAP. En juin 2021, Syntax a acquis Illumiti, maintenant une entreprise Syntax, une firme de services-conseils en intégration et en gestion. Cette transaction a permis à Syntax de se positionner en tant que chef de file dans le marché nord-américain en matière de solutions SAP et services professionnels. Beyond réaffirme cet engagement et crée une base d'expertise SAP encore plus solide.

Cette combinaison tire parti de l'expertise existante de l'écosystème des applications d'entreprise SAP. En juin 2021, Syntax a acquis Illumiti, maintenant une entreprise Syntax, une firme de services-conseils en intégration et en gestion. Cette transaction a permis à Syntax de se positionner en tant que chef de file dans le marché nord-américain en matière de solutions SAP et services professionnels. Beyond réaffirme cet engagement et crée une base d'expertise SAP encore plus solide. Cultures complémentaires axées sur les valeurs : Avant la transaction, les deux organisations ont mis un accent sur la création d'une culture d'entreprise similaire, axée sur l'esprit entrepreneurial et la satisfaction des clients à travers leurs valeurs d'affaires.

« Le monde des affaires d'aujourd'hui est en constante transformation. Chaque entreprise, peu importe sa taille, a besoin d'un partenaire technologique pour définir des stratégies de transformation et atteindre ses objectifs opérationnels, » dit Pascal Tremblay, président et chef de la direction, associé directeur chez Novacap. « L'acquisition de Solutions Beyond Technologies par Syntax incarne notre engagement envers la réussite de nos clients, le développement de nos partenariats, nos actions comme citoyens corporatifs exemplaires et notre position comme employeur de choix pour les talents en technologies. En tant qu'équipe conjointe, nous sommes très optimistes quant au potentiel de création de valeur pour nous tous. »

Syntax est une entreprise du portfolio de Novacap TMT, une société de capital-investissement basée à Montréal.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, de conseil et de gestion des applications critiques des entreprises dans le cloud. Avec plus de 50 ans d'expérience et plus de 800 clients dans le monde entier, Syntax possède une expertise approfondie dans l'implantation et la gestion de déploiements multi-ERP dans des environnements sécurisés privés, publics, hybrides ou multi-cloud. Syntax travaille en partenariat avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres leaders mondiaux des technologies pour s'assurer que les applications de leurs clients sont transparentes, sécurisées et à la fine pointe de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez leur site web https://www.syntax.com/?lang=fr.

À propos de Solutions Beyond Technologies

Fondée en 2005, Solutions Beyond Technologies est passée de 100 à plus de 400 professionnels au cours des 5 dernières années et soutient aujourd'hui plus de 150 organisations dans ses 7 bureaux au Canada, aux États-Unis, en France, au Maroc et en Afrique du Sud. Solutions Beyond Technologies est une firme spécialisée qui fournit aux entreprises l'expertise, les outils et les solutions SAP pour opérer une transformation numérique de leur entreprise. Reconnue comme l'un des 20 meilleurs lieux de travail™ au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada, Beyond offre des services qui couvrent chaque étape du cycle de transformation : les services-conseils fonctionnels et techniques intersectoriels, l'expérience client, la gestion de projet, l'informatique décisionnelle et l'amélioration continue des activités et de la performance des entreprises. Pour plus d'informations, visitez : ‌https://www.beyondtechnologies.com/fr

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est une société de capital-investissement canadienne de premier plan avec plus de 8 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion. L'approche d'investissement unique de la firme, basée sur une expertise opérationnelle approfondie et un partenariat actif avec des entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et créer une valeur à long terme pour ses nombreuses entreprises bénéficiaires. Avec des équipes d'investissement et d'exploitation expérimentées et dévouées, ainsi qu'un capital substantiel, Novacap possède les ressources et les connaissances qui aident à bâtir des entreprises de classe mondiale. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter https://novacap.ca/fr/accueil/

Contact:

Walker Sands for Syntax

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2237121/4377379/Syntax_Logo.jpg

SOURCE Syntax