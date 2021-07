MONTRÉAL, le 27 juillet 2021 /CNW/ - Syntax , l'un des principaux fournisseurs de services ERP infonuagiques, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'usine de migration SAP de Syntax et Amazon Web Services (AWS). En étroite collaboration avec AWS, Syntax apporte plus de 40 ans d'expérience SAP pour donner aux clients la confiance dont ils ont besoin pour migrer rapidement, en toute sécurité et de manière rentable leurs applications SAP et intégrées essentielles sur AWS.

Selon un sondage mené par Syntax et l'America's SAP Users' Group (ASUG), 77 % des clients SAP n'ont pas encore transféré leurs applications dans le nuage, souvent par crainte de temps d'arrêt, de perte de données, de perte de temps ou de revenus, et de perturbation potentielle des opérations quotidiennes. Syntax est une source de confiance au sein du réseau de partenaires AWS (APN) qui permet aux clients de limiter ces risques et bien plus encore.

La même enquête de Syntax et de l'ASUG a révélé que 30 % des clients de SAP qui opèrent déjà dans le nuage se frappent à un manque de stratégie détaillée en la matière. Pour combattre ces problèmes, les consultants expérimentés de Syntax travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour élaborer et mettre en œuvre des plans stratégiques répondant aux besoins spécifiques de ces entreprises afin de réussir la migration ou la modernisation de leurs systèmes SAP tout en éliminant leur dette technique.

« Lorsqu'il s'agit de déplacer ou de moderniser des applications SAP essentielles vers AWS, de nombreuses entreprises se jettent à l'eau sans avoir au préalable aligné la migration avec leur stratégie d'entreprise », déclare Ryan Etinson , PDG de Syntax Americas. « À l'autre bout du spectre, cependant, vous trouverez des clients paralysés par l'indécision face à tant d'options pour activer leur stratégie SAP. L'usine de migration SAP de Syntax et Amazon Web Services (AWS) comble ce fossé en répondant aux besoins spécifiques de votre entreprise. »

Syntax détient une certification SAP dans diverses opérations, notamment les applications, le nuage, l'infrastructure, l'hébergement et SAP HANA. En tant que partenaire de conseil avancé APN, l'entreprise possède plus de 200 accréditations techniques et commerciales AWS, ainsi que 46 certifications techniques AWS. Récemment, Syntax a obtenu le Statut de partenaire de compétence SAP AWS. Syntax a été le premier fournisseur mondial à obtenir la certification AMS (Application Management Services) pour SAP S/4HANA. En tant que client et porte-parole précurseur de SAP, Syntax a fourni des services d'hébergement infonuagiques gérés aux clients de SAP tout au long du développement de son logiciel de planification des ressources d'entreprise (ERP) dans le nuage. Syntax offre une gamme de services SAP, notamment des mises à niveau, l'hébergement infonuagique, des services de gestion d'applications et un soutien continu par des experts certifiés SAP.

Les entreprises peuvent tirer parti de ces qualifications et de l'expérience de plus de quatre décennies de Syntax dans le domaine de SAP pour atteindre leurs objectifs commerciaux spécifiques avec SAP. Pour en savoir plus sur la manière dont Syntax aide les entreprises à atteindre leurs objectifs en migrant ou en modernisant leurs solutions SAP sur AWS, veuillez consulter le site suivant : www.syntax.com.

À propos de Syntax

Depuis 1972, Syntax fournit des solutions technologiques complètes aux entreprises de toutes tailles. Des milliers de clients font confiance à Syntax pour leurs services informatiques et leurs besoins en ERP. Actuellement, Syntax est l'un des principaux fournisseurs de services infonuagiques gérés pour les applications d'entreprise. Syntax possède une force incontestable pour mettre en œuvre et gérer des déploiements ERP (Oracle, SAP) dans un nuage sécurisé, résilient, privé, public ou hybride. Grâce à de solides services de consultation technique et fonctionnelle, ainsi qu'à une surveillance et une automatisation de classe mondiale, Syntax dessert des entreprises dans un large éventail d'industries et de marchés. Syntax a des bureaux dans le monde entier et est partenaire de SAP, Oracle, AWS, Microsoft, IBM, HPE et d'autres leaders technologiques mondiaux. Pour en savoir plus sur Syntax, consultez le www.syntax.com .

Personne-ressource : Matthew Royse Tél : 919 287-4873 Directeur du marketing, Syntax [email protected] Jessica Melton Tél : 512-985-7611 Responsable des relations publiques, Walker Sands [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1484565/Syntax_Logo.jpg

SOURCE Syntax

Liens connexes

http://www.syntax.com