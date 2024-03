Des solutions technologiques et des services alimentés par de grands modèles langagiers et des plateformes infonuagiques multiples, tirant parti d'une architecture à cadre ouvert

MONTRÉAL, 5 mars 2024 /CNW/ - Syntax Systems, un chef de file mondial en matière de solutions et de services technologiques pour la mise en œuvre et la gestion d'applications infonuagiques, a annoncé aujourd'hui le lancement de son portefeuille élargi d'intelligence artificielle (IA) générative afin de soutenir sa clientèle de moyennes et grandes entreprises. Le portefeuille, un ensemble complet de services et de solutions technologiques, s'appuie à la fois sur des données privées et des applications commerciales et de planification des ressources de l'entreprise, met l'IA générative au service des entreprises.

« L'IA générative change la donne pour les entreprises qui veulent innover et se transformer dans le contexte de leurs propres défis commerciaux, a déclaré Marcelo Tamassia, directeur technique de Syntax. Syntax s'engage à aider ses clients à exploiter le pouvoir de l'IA générative à leurs propres conditions. Nous sommes heureux d'offrir à nos clients un portefeuille complet et flexible de services et de solutions technologiques d'IA générative, quelle que soit leur maturité actuelle en matière d'IA. »

Services Syntax GenAI : Cas d'utilisation personnalisés

Les services d'IA générative de Syntax sont conçus pour aider les entreprises à explorer l'art du possible offert par l'IA générative, à dénicher les cas d'utilisation uniques à leur industrie et à leur entreprise, et à concevoir des solutions alimentées par l'IA générative qui peuvent améliorer les produits, les processus et l'expérience client. Les services d'IA générative de Syntax comprennent :

Atelier exploratoire sur l'utilisation de l'IA organisé par Syntax : L'IA et les experts de l'industrie offrent un atelier de deux jours qui présente les tendances et les capacités les plus récentes de l'IA générative propre au secteur du client afin d'identifier et de prioriser les cas d'utilisation potentiels de l'IA générative en réponse aux défis et aux occasions d'affaires.

: L'IA et les experts de l'industrie offrent un atelier de deux jours qui présente les tendances et les capacités les plus récentes de l'IA générative propre au secteur du client afin d'identifier et de prioriser les cas d'utilisation potentiels de l'IA générative en réponse aux défis et aux occasions d'affaires. Usine de solutions d'IA générative de Syntax : Il s'agit d'une équipe mondiale de scientifiques des données, d'ingénieurs, d'experts en planification de ressources des entreprises et de développeurs mise sur pied pour concevoir et déployer des solutions alimentées par l'IA générative, telles que des API personnalisées, des applications mobiles, des robots de clavardage, des interfaces de langage naturel et d'automatisation des processus, exploitant les meilleures pratiques et méthodologies de l'industrie.

Plateforme d'IA générative de Syntax : concevoir des solutions de qualité professionnelle sans restrictions

Les solutions technologiques d'IA générative de Syntax permettent aux entreprises d'accéder aux solutions d'IA générative et de les intégrer à des plateformes infonuagiques privilégiées, en utilisant des grands modèles de langage structurés selon une architecture ouverte basée sur Kubernetes. La plateforme d'IA générative de Syntax comprend :

Une plateforme entièrement gérée permettant aux clients de construire et d'utiliser en toute sécurité des API d'entreprise alimentées par de grands modèles de langages sur le nuage de leur choix. Les composants intégrés de protection des données et d'anonymisation, ainsi que les banques de données privées sécurisées, sont inclus par défaut dans la solution et permettent aux clients de tirer parti des modèles locaux, privés et publics. La plateforme comprend également des liens vers et avec les applications commerciales SAP et Oracle, ce qui permet une intégration et un échange de données sans heurts.

permettant aux clients de construire et d'utiliser en toute sécurité des API d'entreprise alimentées par de grands modèles de langages sur le nuage de leur choix. Les composants intégrés de protection des données et d'anonymisation, ainsi que les banques de données privées sécurisées, sont inclus par défaut dans la solution et permettent aux clients de tirer parti des modèles locaux, privés et publics. La plateforme comprend également des liens vers et avec les applications commerciales SAP et Oracle, ce qui permet une intégration et un échange de données sans heurts. Un robot conversationnel moderne alimenté par l'IA facile à déployer par l'intermédiaire de Teams ou Slack et avec lequel les employés pourront interagir en toute transparence. Il donne accès à plusieurs grands modèles de langage au moyen d'entrées en langage naturel, tout en incluant des mesures de protection définies par le client, pour obtenir des réponses, des renseignements et accroître la productivité interne.

Accélérez et sécurisez votre parcours dans le monde de l'IA générative

Les offres de Syntax aident les clients à accélérer leur parcours en matière d'IA générative et à le bâtir à l'épreuve du temps en leur offrant une flexibilité dans le choix de modèles pour entreprises à très grande échelle et de grands modèles de langage sans blocage, et leur proposent un soutien fiable par les experts en IA générative de Syntax.

Pour en savoir plus sur le portefeuille de solutions d'IA générative de Syntax, visitez https://www.syntax.com/solutions/au-dela-des-pgi-erp/generative-ai/?lang=fr.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications essentielles à la mission des entreprises dans le nuage. Forte de ses 50 ans d'expérience et d'une clientèle de plus de 800 entreprises dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuages sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie, pour s'assurer que les applications des clients fonctionnent de manière fluide, sécuritaire et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez le www.syntax.com .

