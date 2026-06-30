Syntax Élargit Ses Certifications SAP® Pour Ses Activités Mondiales

A obtenu le statut Gold pendant deux décennies en tant que partenaire SAP Operations certifié; ajoute de nouvelles certifications pour SAP Business AI Opérations et Opérations de Sécurité SAP

MONTRÉAL, le 30 juin 2026 /CNW/ - Syntax, un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan menant la transformation des entreprises dans le cloud, a annoncé aujourd'hui avoir reçu un certificat d'or de SAP® en reconnaissance de 10 cycles consécutifs de certification dans le cadre du programme SAP Certification for Operations Partners. Cette année, Syntax a renouvelé quatre certifications et obtenu deux nouvelles distinctions -- SAP Business AI opérations et opérations de sécurité SAP -- renforçant encore davantage ses capacités mondiales de services gérés SAP.

« Cette reconnaissance de SAP témoigne de la force et de la constance de notre modèle mondial de prestation », a déclaré Luc Dubois, chef de l'exploitation de SAP Delivery. « Nous évoluons continuellement pour aider les clients à transformer leur nuage SAP et leurs paysages applicatifs et à adopter l'IA avec confiance -- faisant progresser la qualité, la sécurité et l'innovation sur lesquelles ils comptent pour assurer leur succès. »

SAP offre un programme de certification pour les partenaires qui gèrent les environnements clients. SAP Certification for Operations Partners aide les clients à identifier les meilleurs fournisseurs de services pour répondre à leurs exigences en termes de qualité, de portée et de géographie, tandis que les partenaires certifiés peuvent accroître leur visibilité sur le marché et générer de nouveaux revenus. Toutes les désignations sont certifiées selon trois paramètres communs : les pratiques de gestion de la qualité et des connaissances, les processus de gestion des services informatiques et les méthodologies de gestion de projet.

Syntax Nouvelles Certifications SAP Operations :

SAP Business AI opérations (Global ) - Reconnaissance Syntax vaste portefeuille de services pour SAP Business AI, sa capacité à développer des solutions personnalisées en utilisant SAP Business AI, et sa capacité à fonctionner et gérer tout le cycle de vie de SAP Business AI solutions.

- Reconnaissance Syntax vaste portefeuille de services pour SAP Business AI, sa capacité à développer des solutions personnalisées en utilisant SAP Business AI, et sa capacité à fonctionner et gérer tout le cycle de vie de SAP Business AI solutions. Opérations de sécurité SAP (Global) - Reconnaissait Syntax capacités éprouvées en gestion proactive de la sécurité SAP, incluant la détection des menaces, la correction des vulnérabilités et la surveillance de la conformité.

Syntax Certifications Renouvelées des Opérations SAP :

SAP S/4HANA opérations (Global) - Certifie Syntax dans l'exécution, la maintenance et l'optimisation des systèmes SAPS/4HANA, tant sur site qu'en nuage, y compris la maîtrise du soutien RISE avec SAP clients.

(Global) - Certifie Syntax dans l'exécution, la maintenance et l'optimisation des systèmes SAPS/4HANA, tant sur site qu'en nuage, y compris la maîtrise du soutien RISE avec SAP clients. SAP HANA Cloud et opérations de bases de données (Global) - Valide une expertise technique approfondie et une expérience dans l'exploitation de bases de données SAP HANA, tant sur site qu'en nuage. Les services incluent l'ajustement des performances, la sauvegarde, la reprise après sinistre et la haute disponibilité.

(Global) - Valide une expertise technique approfondie et une expérience dans l'exploitation de bases de données SAP HANA, tant sur site qu'en nuage. Les services incluent l'ajustement des performances, la sauvegarde, la reprise après sinistre et la haute disponibilité. SAP BTP opérations (Global) - Confirme Syntax capacité à exploiter et gérer le SAP BTP (Business Technology Platform), y compris les services d'intégration, d'extension et d'innovation qui alimentent également SAP Cloud ERP.

(Global) - Confirme Syntax capacité à exploiter et gérer le SAP BTP (Business Technology Platform), y compris les services d'intégration, d'extension et d'innovation qui alimentent également SAP Cloud ERP. SAP SuccessFactors opérations HCM (Amérique du Nord) - Démontre une compétence dans la gestion et le support des environnements SAP SuccessFactors, offrant un cycle de vie complet dans la gestion des applications.

Pour en savoir plus, visitez : www.syntax.com/SAP-partenariat.

À propos Syntax

Syntax est un fournisseur mondial de solutions technologiques de premier plan, menant la transformation des entreprises dans le cloud. Nous aidons les organisations à moderniser des applications critiques grâce à l'innovation alimentée par l'IA, des résultats adaptés à l'industrie et des solutions de bout en bout en conseil stratégique, en mise en œuvre et en services gérés. Grâce à notre approche Boutique @ Scale, nous adaptons chaque engagement aux priorités de nos clients, alliant agilité et soin de boutique à la portée et à la résilience d'une entreprise mondiale. Soutenus par des partenariats stratégiques avec SAP, Oracle, AWS, Microsoft et d'autres leaders technologiques, nous donnons aux clients les moyens de croître plus rapidement, de travailler plus intelligemment et de construire pour la suite. Pour en savoir plus, consultez syntax.com.

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SOURCE Syntax

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