MONTRÉAL, 2 juin 2022 /CNW/ - Syntax , un important fournisseur d'applications gérées à nuages multiples et cruciales à la mission, a annoncé aujourd'hui son Global Flex Program . Cette nouvelle politique donne aux employés de Syntax la flexibilité nécessaire pour créer des conditions de travail personnalisées qui leur permettent de faire de leur mieux au travail. L'objectif du Global Flex Program est d'encourager les employés de Syntax à se donner la priorité en leur accordant la liberté de construire leur carrière autour de leur vie.

« Chez Syntax, notre objectif principal a toujours été de fournir à nos clients des services de calibre mondial et des solutions de pointe, mais cela ne serait pas possible sans nos employés », a déclaré Christian Primeau, chef de la direction mondiale de Syntax. « Notre équipe de direction est déterminée à créer une culture dans laquelle nos employés sont habilités à organiser leur travail en fonction de leur vie, plutôt que l'inverse. Nous sommes fiers de lancer ce programme à l'échelle mondiale pour soutenir l'ensemble de notre équipe tout en améliorant le service que nous offrons à notre clientèle. »

Syntax a connu une croissance importante en tant qu'entreprise au cours de la dernière année, et son effectif a atteint plus de 1 750 employés à l'échelle mondiale . On s'attend à ce que cette tendance se maintienne tout au long de l'année 2022 et au-delà, ce qui entraînera le besoin d'attirer et de retenir des talents partout dans le monde pour soutenir cette croissance.

« Nos employés sont notre plus grand atout ici à Syntax, et nous ne serions pas en mesure de proposer à nos clients nos solutions et nos services de premier plan sans leurs compétences et leur dévouement », a affirmé Dessalen Wood, chef du personnel chez Syntax. « Syntax comprend que l'avenir du travail est en train de changer et que le Global Flex Program est la première de plusieurs initiatives prévues pour soutenir nos employés dans le nouveau monde du travail. Nous sommes déterminés à continuer de relever la barre en ce qui a trait à la façon dont nous appuyons nos employés en termes de milieux de travail, et notre accent sur la flexibilité, l'inclusion et le bien-être des employés contribue à créer un effectif d'employés plus heureux et autonomes. »

Le Global Flex Program de Syntax comprend :

Global Tourist : Les employés ont la possibilité de travailler à distance, de n'importe où, pendant une durée maximale de 30 ou de 60 jours, avec peu de répercussions fiscales et de visa. Les employés peuvent également travailler jusqu'à quatre mois dans des endroits où Syntax a une présence physique. Avec des bureaux partout dans le monde, les employés ont l'avantage de travailler et de vivre à l'étranger dans le cadre de leur expérience chez Syntax.

: Les employés ont la possibilité de travailler à distance, de n'importe où, pendant une durée maximale de 30 ou de 60 jours, avec peu de répercussions fiscales et de visa. Les employés peuvent également travailler jusqu'à quatre mois dans des endroits où Syntax a une présence physique. Avec des bureaux partout dans le monde, les employés ont l'avantage de travailler et de vivre à l'étranger dans le cadre de leur expérience chez Syntax. Flex Workplace : Tous les employés admissibles peuvent choisir de travailler dans un bureau, à distance ou de façon hybride. Les employés admissibles sont des travailleurs dont la nature du travail ne les oblige pas à exercer leurs responsabilités à partir d'un bureau de Syntax ou d'un endroit désigné. Pendant la pandémie, Syntax a constaté que plus de 90 % des postes pouvaient être remplis à distance, et Flex Workplace souligne ce choix.

: Tous les employés admissibles peuvent choisir de travailler dans un bureau, à distance ou de façon hybride. Les employés admissibles sont des travailleurs dont la nature du travail ne les oblige pas à exercer leurs responsabilités à partir d'un bureau de Syntax ou d'un endroit désigné. Pendant la pandémie, Syntax a constaté que plus de 90 % des postes pouvaient être remplis à distance, et Flex Workplace souligne ce choix. Flex Schedule : Les membres de l'équipe peuvent établir leurs propres horaires de travail, tant qu'ils accomplissent leurs tâches, qu'ils sont accessibles au besoin, qu'ils sont disponibles pour nos clients et qu'ils assistent aux réunions. Grâce à cette mesure, les dirigeants de Syntax évalueront le rendement en fonction des attentes du poste et des résultats obtenus, plutôt que du nombre d'heures travaillées.

Le Global Flex Program a été lancé à l'échelle mondiale en avril dans 9 des 11 pays où Syntax exerce ses activités, et les autres pays rejoindront le programme plus tard ce trimestre en fonction des exigences propres à chaque pays.

Pour en savoir plus sur le Global Flex Program de Syntax, veuillez consulter : https://www.syntax.com/global-flex/ .

À propos de Syntax :

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, consultatifs et de gestion d'applications de confiance pour alimenter les applications essentielles à la mission des entreprises dans le nuage. Forte de ses 50 ans d'expérience et d'une clientèle de plus de 800 entreprises dans le monde, Syntax possède une expertise approfondie dans la mise en œuvre et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements privés, publics, hybrides ou multinuages sécurisés. Syntax collabore avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux de la technologie, pour s'assurer que les applications des clients fonctionnent de manière fluide, sécuritaire et à l'avant-garde de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3551153-1&h=3073628741&u=http%3A%2F%2Fwww.syntax.com%2F&a=%C2%A0 www.syntax.com .

