Symposium international du GastronomiQc Lab - La science au service de la gastronomie!

MONTRÉAL, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Science et gastronomie se rencontrent grâce au tout premier symposium international du GastronomiQc Lab! Le 30 septembre, au Centre des sciences de Montréal, l'unité mixte de recherche de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et de l'Université Laval, en partenariat avec la Société des casinos du Québec, présentera une riche programmation sur le thème :

Vers une gastronomie responsable : approches et actions en restauration

Ici comme ailleurs, le développement durable s'inscrit dans le grand virage collectif que doivent amorcer les entreprises pour répondre à leurs ambitions sans compromettre celles des générations futures. Cette tendance interpelle désormais tous les secteurs d'activité, y compris celui de la restauration. Chercheurs et conférenciers renommés se réunissent ainsi afin d'explorer différentes pratiques durables en matière de restauration, d'un point de vue environnemental, social et économique.

Conférencier principal

Le réputé chercheur du Basque Culinary Center, l'Espagnol Juan-Carlos Arboleya, Ph. D. (physico-biochimie), posera son regard d'expert sur les recherches actuelles qui appuient la réflexion durable en gastronomie. Il est notamment reconnu pour avoir mis à profit ses connaissances scientifiques dans la conception de plats inédits, en collaboration avec plusieurs restaurants prestigieux. Actuellement éditeur en chef de l'International Journal of Gastronomy and Food Science, Juan-Carlos Arboleya bénéficie d'une expertise unique et d'une vue d'ensemble de ce que la science peut apporter, aujourd'hui et demain, à l'industrie de la gastronomie responsable.

Programmation

De quelle façon les grandes tendances alimentaires se manifestent-elles en restauration? Quelles sont les certifications existantes en restauration durable et comment s'appliquent-elles? Comment penser le réseau de distribution alimentaire selon les principes du développement durable? Peut-on abolir le gaspillage alimentaire dans le secteur de la restauration? Quels sont les produits distinctifs d'ici que devraient apprendre à connaître les acteurs de la gastronomie afin de mettre en valeur nos ressources et ainsi participer à la pérennité de tous les secteurs de l'industrie?

Parmi ceux qui répondront à ces questions figurent Jordan LeBel, professeur de marketing alimentaire à l'Université Concordia; Pierre Daigneault, de Bleu Innovation; Sandra Gauthier d'Exploramer/Fourchette Bleue; Daniel Vézina, du Laurie Raphaël; Thibault Renouf, d'Arrivage; Jean-François Archambault, de La Tablée des Chefs, ainsi que plusieurs scientifiques du GastronomiQc Lab. Une table de discussion sera également animée par la nutritionniste et conférencière Catherine Lefebvre.

Ce grand symposium réunira professionnels de la restauration et du secteur bioalimentaire, étudiants et scientifiques. Il s'agit là d'une occasion unique de mobiliser la communauté du secteur de la gastronomie, afin que des stratégies d'entreprise innovantes et durables soient mises en œuvre au Québec au cours des prochaines années.

Symposium international du GastronomiQc Lab

Vers une gastronomie responsable : approches et actions en restauration

QUAND? Le lundi 30 septembre 2019 OÙ? Au Centre des sciences de Montréal (2, rue de la Commune est)

Inscription et programmation complète : gastronomiqclab.ca/symposium

** Tarifs préférentiels avant le 13 septembre

Nos précieux partenaires

Ce projet est financé par l'entremise du Programme de développement sectoriel, en vertu du Partenariat canadien de l'agriculture, une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.

Le GastronomiQc Lab est également fier de pouvoir compter sur le soutien de : Bonduelle Service Alimentaire, Le Conseil des vins du Québec (CVQ), Érable du Québec, Les Producteurs de lait du Québec, Tourisme Montréal, l'Union des producteurs agricoles (UPA) ainsi qu'Aliments du Québec au menu et l'Association Restauration Québec (ARQ).

À propos du GastronomiQc Lab

GastronomiQc Lab est une initiative conjointe de l'Université Laval et de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), dont le but est de favoriser l'innovation et de faire rayonner la gastronomie québécoise à l'échelle locale et internationale. L'ITHQ se démarque au Canada par son rôle de leader dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration, et par son expertise scientifique dans ces domaines. Quant à elle, l'Université Laval est reconnue pour son expertise en sciences de l'alimentation, grâce à sa Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation (FSAA) ainsi que les approches interdisciplinaires de son Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF).

La Société des casinos du Québec (SCQ) est le partenaire principal du GastronomiQc Lab qui n'aurait pu voir le jour sans les démarches et l'appui de la Fondation de l'ITHQ ainsi que de celle de l'Université Laval.

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Renseignements: ou pour toute demande d'entrevue avec l'un de nos chercheurs, communiquer avec : Ophélie Simoncelli, Responsable des relations publiques, ITHQ, 514 282-5111, poste 4078, ophelie.simoncelli@ithq.qc.ca

Related Links

www.ithq.qc.ca