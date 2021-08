Symposium de la rentrée scolaire 2021-2022 - Stratégie d'entraide éducative et de bien-être à l'école

QUÉBEC, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, lancent aujourd'hui le Symposium de la rentrée scolaire 2021-2022, qui se déroule sur le thème Ouvrons toutes grandes les portes du bien-être à l'école. Cet événement virtuel rassemble des intervenants du réseau scolaire, francophone et anglophone, des personnes issues du personnel des services de garde en milieu scolaire ainsi que des parents d'élèves. Tous ont été invités à y prendre part et plus de 11 000 personnes sont inscrites.

Ce symposium s'inscrit dans le cadre de la Stratégie d'entraide éducative et de bien-être à l'école, présentée en janvier dernier par le ministre. Il s'agit également d'une activité phare du Plan de relance pour la réussite éducative : l'éducation au-delà de la pandémie 2020-2021, lancé en mai 2021. C'est l'occasion, pour les intervenants gravitant autour de l'élève, de prendre un moment pour discuter de son bien-être, de partager de bonnes pratiques et d'en ressortir avec une compréhension commune et des idées d'actions pouvant être réalisées pour favoriser la promotion de la santé mentale positive et du bien-être de tous.

Au menu du Symposium

Dès 13 heures tous les intervenants du réseau scolaire sont attendus pour différentes activités, dont :

un partage des fruits d'un vox pop réalisé avec des élèves du primaire et du secondaire dans lequel ils expriment leur vision du bien-être à l'école ainsi que des gestes et activités qui leur permettent de se sentir bien dans leur environnement scolaire;

une table ronde avec des experts sur le thème Le bien-être à l'école : quelles portes doit-on ouvrir? ;

; des ateliers thématiques portant sur le climat scolaire, l'estime de soi, le sentiment d'efficacité personnelle, les compétences sociales et émotionnelles et les saines habitudes de vie et de santé mentale positive.

À compter de 18 h 30, une courte présentation sera faite à l'intention des parents participants, afin de leur faire connaître les outils mis à leur disposition pour favoriser le bien-être de leur enfant. Par la suite, dès 19 heures, une conférence ayant pour titre « Le sentiment d'efficacité personnelle... la clé de la motivation des élèves, et des adultes qui les accompagnent! », sera donnée par la Dre Nadia Gagnier, psychologue.

Rappelons que ce symposium est le premier événement d'une série d'activités d'accompagnement et de suivis qui seront offerts aux différents acteurs du milieu de l'éducation tout au long de l'année scolaire 2021-2022, alors que les conséquences de la pandémie continueront de se faire sentir.

Citations :

« Pour favoriser la réussite éducative des élèves, il est essentiel d'assurer leur bien-être. Quel que soit notre rôle, nous sommes près d'eux et nous sommes des acteurs importants pouvant poser des gestes et influencer positivement leur réussite. Le symposium qui se déroule aujourd'hui se veut une pause dans le tourbillon des préparatifs de la rentrée pour réfléchir à notre rôle dans la vie de l'élève et à ce que nous pouvons faire pour contribuer à son bien-être et à sa réussite. Le bien-être, parce que c'est le gage d'une bonne santé globale, parce que c'est une force vive et parce que c'est un incroyable levier pour la réussite scolaire. La question du bien-être se pose tout particulièrement cette année, la pandémie ayant eu des effets collatéraux non négligeables, tant sur les élèves que le personnel scolaire. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« La réussite scolaire de nos jeunes est notre objectif à toutes et à tous, mais nous devons d'abord nous assurer qu'ils sont bien dans leur tête, leur corps et leur environnement. Il faut trouver des solutions et offrir du soutien à celles et ceux qui montrent des signes d'anxiété ou de détresse psychologique. En nous rassemblant autour de l'enjeu du bien-être des élèves, nous contribuons directement à leur qualité de vie, et nous avons tous un rôle à jouer pour les aider! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La Stratégie d'entraide éducative et de bien-être à l'école prévoit des actions pour assurer la réussite éducative du plus grand nombre d'élèves, notamment par du soutien pédagogique et psychosocial, de même que par la mise en œuvre d'actions permettant de favoriser le bien-être de tous.

prévoit des actions pour assurer la réussite éducative du plus grand nombre d'élèves, notamment par du soutien pédagogique et psychosocial, de même que par la mise en œuvre d'actions permettant de favoriser le bien-être de tous. Le Plan de relance pour la réussite éducative : l'éducation au-delà de la pandémie vise, quant à lui, la mise en place de conditions favorables à la réussite éducative des élèves québécois. Le bien-être et la santé mentale y tiennent une place importante.

vise, quant à lui, la mise en place de conditions favorables à la réussite éducative des élèves québécois. Le bien-être et la santé mentale y tiennent une place importante. Annoncé en mai dernier par le ministre de l'Éducation, le Symposium est une initiative du ministère de l'Éducation qui s'inscrit dans le cadre du déploiement de la Stratégie d'entraide et du Plan de relance.

Liens connexes :

Pour s'inscrire à l'événement

Tout le réseau scolaire francophone et anglophone, de 12 h 30 à 16 h 15 :

https://www.eventbrite.ca/e/159606006863

Parents d'élèves et personnel en service de garde, de 18 h à 20 h :

https://www.eventbrite.ca/e/billets-symposium-de-la-rentree-scolaire-160056155269

Facebook : https://www.facebook.com/quebeceducation

Twitter : https://twitter.com/EducationQC?lang=fr

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Jean-François Del Torchio, Directeur de la stratégie, Cabinet du ministre de l'Éducation, 438 490-5502, [email protected]; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre, déléguée à l'Éducation et ministre, responsable de la Condition féminine, 418 997-4093