SXSW 2023 : Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe ira à la rencontre des talents québécois

QUÉBEC, le 10 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, se rendra les 13 et 14 mars à South by Southwest (SXSW) à Austin, au Texas, où est présentée une vitrine québécoise mettant de l'avant le talent d'artistes d'ici dans les domaines de la créativité numérique, de la musique et du cinéma.

SXSW est un événement incontournable de développement de marchés qui comporte plusieurs volets pour les artistes, entrepreneures, entrepreneurs et organismes culturels qui souhaitent percer aux États-Unis et sur d'autres marchés internationaux. Le ministre prendra la parole devant des personnes représentantes de studios créatifs québécois ainsi que des invitées et invités internationaux. Le lendemain, il s'adressera aux représentants et représentantes des entreprises québécoises participant à SXSW lors d'une activité de réseautage d'affaires.

En regroupant le talent d'ici sous la bannière Québec, cette vitrine vise à représenter le caractère unique d'un Québec créateur et innovant auprès des dizaines de milliers de diffuseurs, de professionnelles et de professionnels ainsi qu'à appuyer sur la scène internationale le développement de marchés pour la musique, les festivals, la réalisation de films et l'entrepreneuriat en multimédia québécois. C'est en tout 75 entreprises qui feront partie de la délégation québécoise sur le territoire.

La présence québécoise à SXSW est appuyée financièrement par Investissement Québec International, le ministère de la Culture et des Communications, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), la Ville de Montréal et la délégation du Québec à Houston.

« Il est important pour moi de faire la promotion du talent québécois dans le cadre de SXSW, un événement majeur de développement de marchés à l'international. La vitrine qui y est présentée contribuera à positionner le Québec comme un leader mondial dans le domaine de la créativité numérique. SXSW offre par ailleurs une tribune exceptionnelle à la musique indépendante et à l'industrie audiovisuelle québécoise. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

SXSW, dont l'édition 2023 est présentée du 10 au 19 mars, est un ensemble de festivals de musique (SXSW Music), de cinéma (SXSW Film) et de médias interactifs (SXSW Interactive) qui se tient chaque année au mois de mars. Depuis sa création en 1987, SXSW est l'un des événements culturels et technologiques les plus importants au monde par son envergure et est aujourd'hui reconnu mondialement comme un incontournable. Un peu plus de 500 000 personnes participent à SXSW annuellement.

Pour le volet musique, la SODEC soutient financièrement la présence de quelque 25 représentants et représentantes d'artistes ou de groupes en sélection officielle dans le volet musical de SXSW. M pour Montréal y organise d'ailleurs diverses activités musicales, alors que POP Montréal y présentera aussi des artistes québécois.

Investissement Québec International, avec la collaboration du Ministère, a mandaté Antenne Créative (Hub Montréal) et XN Québec pour coordonner le programme Québec (« Le fil bleu ») de la maison du Canada et la participation des entreprises québécoises à la mission.

