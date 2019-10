Suzanne Campbell, d'AbbVie, reconnue par ses pairs

Suzanne Campbell attribue son succès à l'équipe qui l'entoure. D'ailleurs, toute sa carrière a été gouvernée par la devise suivante : l'union fait la force. « J'observe constamment que toute idée ou stratégie devient tellement meilleure lorsqu'on dispose de la puissance du cerveau de plusieurs collègues et de différentes perspectives. Et cette collaboration renforce chaque projet. »

Suzanne a été reconnue pour son travail dans le domaine de l'hidradénite suppurée, maladie cutanée douloureuse, systémique, chronique et d'origine immunitaire qui touche de 1 à 3 % de la population mondiale. Comme cette maladie est mal diagnostiquée ou l'est tardivement, sa prévalence réelle demeure inconnue.1 On sait que l'hidradénite suppurée provoque l'apparition sur la peau de lésions enflammées (enflées), récurrentes et chroniques (qui durent pendant une période prolongée), et qu'elle peut avoir des répercussions physiques et psychologiques.

« Quand j'ai commencé à rencontrer des gens atteints d'hidradénite suppurée, leur parcours en tant que patients, qui avait été très négatif dans le système des soins de santé, est devenu pour moi un projet empreint de passion. »

Comme le souligne Stéphane Lassignardie, Président, AbbVie Canada, « Nous sommes très fiers de Suzanne pour cette importante distinction, qui témoigne que notre industrie reconnaît l'importance de trouver des solutions pour les patients lorsqu'il n'y a pas d'options et qu'il existe un besoin médical bien réel à combler. »

