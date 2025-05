À l'issue d'un concours national, AbbVie et SpinUp, laboratoire et accélérateur des sciences de la vie de l'Université de Toronto , annoncent que Neuropeutics Inc. est le lauréat du premier Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies.

Neuropeutics Inc. se verra offrir un espace de laboratoire et le matériel afférent gratuitement pendant un an et bénéficiera de soutien et de mentorat.

TORONTO, le 22 mai 2025 /CNW/ - Dans le cadre de leur partenariat, AbbVie (NYSE : ABBV) et SpinUp de l'Université de Toronto sont fières d'annoncer que Neuropeutics Inc. a été nommé lauréat du Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies, un prix offert à l'échelle du pays visant à encourager l'innovation et à soutenir la croissance dans le secteur des sciences de la vie au Canada. À l'issue d'un processus de sélection compétitif, le prix, financé par AbbVie, a été décerné à Neuropeutics Inc. pour la mise au point de petites molécules qui préviennent et renversent l'agrégation des protéines dans le but de traiter des maladies neurodégénératives.

Janice Robertson, Ph. D., chef de la direction scientifique et cofondatrice (à gauche), et Marc Shenouda, Ph. D., directeur général et cofondateur (à droite), Neuropeutics Inc. (Groupe CNW/AbbVie Canada)

« Nous sommes ravis d'avoir cette occasion de collaborer avec une société biopharmaceutique d'envergure mondiale comme AbbVie, ainsi qu'avec SpinUp de l'Université de Toronto, pour faire avancer les activités de recherche et de développement de Neuropeutics portant sur le traitement de nombreuses maladies neurodégénératives. Chez Neuropeutics, nous sommes déterminés à mettre au point des traitements ciblés visant à prolonger la survie et à améliorer la qualité de vie des patients atteints de ces maladies. Ce prix nous donne encore plus d'élan pour mener à bien cette mission, » explique Marc Shenouda, Ph. D., directeur général et cofondateur de Neuropeutics Inc.

L'esprit entrepreneurial scientifique de Neuropeutics Inc. cadre parfaitement avec la raison d'être du Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies, soit d'encourager la recherche, l'innovation et la croissance dans le secteur des sciences de la vie au Canada. Une caractéristique distinctive des maladies neurodégénératives est l'agrégation de protéines, dont la TDP‑43, une protéine de liaison à l'ADN/ARN qui se trouve normalement dans le noyau des neurones. Toutefois, dans le cadre d'un processus pathologique, la TDP‑43 se retrouve au mauvais endroit et forme des agrégats dans le cytoplasme, ce qui entraîne une toxicité neuronale. Neuropeutics Inc. a conçu une nouvelle stratégie pour combattre des affections comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la démence frontotemporale, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington et la maladie de Parkinson.

« C'était impressionnant et motivant de voir la diversité et le calibre des entreprises en démarrage du domaine des biotechnologies qui ont posé leur candidature pour le prix. Nous remercions toutes celles qui ont participé à ce concours dans le secteur des sciences de la vie, a indiqué Rami Fayed, Vice-président et Directeur général d'AbbVie Canada. Au terme d'un processus d'évaluation rigoureux, nous avons le grand plaisir d'annoncer que le Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies a été décerné à Neuropeutics pour son travail avant-gardiste dans le domaine des maladies neurodégénératives. Nous sommes impatients d'appuyer l'entreprise durant son parcours, en collaboration avec SpinUp, afin d'accélérer ses efforts visant à offrir des traitements novateurs qui changeront la vie des patients. »

« Félicitations à Neuropeutics, le premier lauréat du Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies, et bienvenue chez SpinUp, l'incubateur d'innovation et laboratoire intégré de l'Université de Toronto, a déclaré France Gagnon, directrice adjointe, Recherche et innovation, de l'Université de Toronto à Mississauga. C'est ici que le travail de Neuropeutics sur les maladies neurodégénératives pourra atteindre son plein potentiel et que son impact sur les sciences de la vie pourra changer la donne. Nous sommes heureux de collaborer avec AbbVie, un chef de file mondial de l'industrie biopharmaceutique, pour offrir cette occasion unique à cette entreprise en démarrage qui a remporté le concours. »

Le Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies a été lancé en 2024 en collaboration avec SpinUp, un incubateur d'innovation et laboratoire intégré pour les travaux en chimie et en biologie situé à l'Université de Toronto. Il vise à appuyer les entreprises canadiennes en démarrage du domaine des biotechnologies ayant le potentiel de générer des traitements qui transformeront des vies dans des domaines correspondant aux principaux secteurs thérapeutiques d'AbbVie, soit l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences et les soins oculaires. Neuropeutics Inc. aura accès gratuitement à un espace de laboratoire pendant un an, ainsi qu'au matériel, aux services, au programme d'entrepreneuriat et à la communauté de talents du domaine de la recherche de SpinUp à l'Université de Toronto. L'entreprise bénéficiera également du mentorat de hauts dirigeants des secteurs commerciaux et scientifiques d'AbbVie.

Pour de plus amples renseignements sur le Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies, veuillez consulter le site spinup.utm.utoronto.ca/biotech-innovators-award/ (en anglais seulement).

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences et les soins oculaires, de même que dans le domaine de l'esthétique, avec les produits et services d'Allergan Esthétique.

Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur Instagram ou trouvez-nous sur LinkedIn.

À propos de SpinUp

SpinUp est le premier incubateur d'innovation et laboratoire pour entreprises en démarrage à l'Université de Toronto. L'Université de Toronto est un chef de file canadien en matière d'apprentissage et de découvertes et l'une des deux meilleures universités au monde au chapitre de la productivité dans le domaine des sciences de la santé. SpinUp a pour mission de favoriser l'innovation dans le secteur des sciences de la vie. Elle permet à des entreprises en démarrage qui en sont aux premières phases de leur programme de développement d'avoir accès à un formidable espace de laboratoire fortement subventionné, à du matériel, à un programme d'entrepreneuriat et à de l'expertise dans un tout nouvel établissement de recherche à la fine pointe de la technologie situé au campus de Mississauga de l'Université de Toronto. Visitez le site Web spinup.utm.utoronto.ca. Suivez SpinUp sur Instagram et LinkedIn.

SpinUp est fière de faire partie de U of T Entrepreneurship, un réseau de 12 accélérateurs répartis sur trois campus. Au cours des dix dernières années, ce réseau a aidé plus de 1 200 entreprises financées par capital de risque, qui ont créé 17 000 emplois et donné lieu à des investissements externes à hauteur de 12 milliards de dollars. L'Université de Toronto lance maintenant plus d'entreprises en démarrage axées sur la recherche que toute autre université en Amérique du Nord, à l'exception du MIT. Le Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies fait partie du programme Blue Ticket at SpinUp de l'Université de Toronto à Mississauga, qui offre une adhésion d'un an à ses membres.

À propos de Neuropeutics Inc.

Neuropeutics est une société pharmaceutique canadienne à but lucratif qui met au point des traitements ciblés visant à prolonger la survie et à améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies neurodégénératives. Pour en savoir plus, visitez le site www.neuropeutics.ca, communiquez avec nous à [email protected], et suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE AbbVie Canada

Demandes d'information des médias : Natacha Raphael, Directrice, Affaires de l'entreprise et Engagement des patients, AbbVie Canada, [email protected] | Julia Le, Conseillère stratégique, Enjeux et relations avec les médias, Université de Toronto à Mississauga, [email protected]