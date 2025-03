SKYRIZI est le premier inhibiteur spécifique de l'interleukine 23 (IL‑23) approuvé pour le traitement à la fois de la colite ulcéreuse modérément à fortement évolutive et de la maladie de Crohn modérément à fortement évolutive1.

MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - AbbVie (NYSE: ABBV) a annoncé aujourd'hui que SKYRIZI® (risankizumab) est maintenant offert au Canada pour le traitement de la colite ulcéreuse modérément à fortement évolutive chez les adultes qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante, qui ont cessé de répondre ou qui présentent une intolérance aux traitements classiques, à un médicament biologique ou à un inhibiteur de Janus kinases (JAK)1. Avec l'approbation de cette indication en octobre 2024 par Santé Canada, SKYRIZI compte maintenant quatre indications au total dans le champ des maladies inflammatoires d'origine immunitaire.

« Nous sommes tellement reconnaissants pour l'approbation de SKYRIZI dans le traitement de la colite ulcéreuse et nous espérons que ce traitement aura un effet bénéfique sur le rétablissement des patients, a indiqué Gail Attara, chef de la direction et cofondatrice de la Société gastro-intestinale. La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire invalidante touchant l'intestin. Comme elle évolue différemment d'une personne à l'autre, il est essentiel d'offrir de nouvelles options thérapeutiques pour la colite ulcéreuse malgré l'existence d'autres produits sur le marché. Cela permet à chaque personne de recevoir le médicament qui lui convient le mieux pour prendre en charge efficacement cette maladie incurable. »

La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire de l'intestin (MII) chronique d'origine immunitaire touchant le gros intestin qui peut entraîner un fardeau important et, dans bien des cas, une invalidité chez les patients2,3. On distingue deux principales formes de MII, à savoir la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse4. Le Canada a l'un des taux de MII les plus élevés dans le monde, avec plus de 300 000 personnes atteintes de ces maladies et un taux de diagnostic en hausse chez certains groupes, y compris celui des personnes âgées4.

« Il reste un important besoin à combler dans le traitement des patients atteints de colite ulcéreuse modérément à fortement évolutive. Le risankizumab, de plus en plus reconnu comme un traitement efficace de la colite ulcéreuse, allie l'efficacité, l'innocuité et la commodité pour les patients, a fait observer le Dr Remo Panaccione, professeur de médecine et directeur de l'unité des MII à l'Université de Calgary. Dans le cadre d'études cliniques, un grand nombre de patients ont obtenu une rémission à long terme ainsi qu'une cicatrisation de la muqueuse intestinale à l'endoscopie, indicateur clé d'une maîtrise durable de la maladie. Ces résultats s'accompagnaient d'un profil d'innocuité uniforme et d'un schéma d'administration toutes les 8 semaines (après 3 perfusions intraveineuses aux semaines 0, 4 et 8). Ensemble, ces aspects représentent un progrès notable pour les patients atteints de colite ulcéreuse. »

« Vivre avec la colite ulcéreuse signifiait planifier toutes mes sorties, repérer les toilettes partout où j'allais et toujours apporter des vêtements de rechange en cas d'accident. Ma vie s'en trouvait très limitée, donc je préférais rester à la maison plutôt que vivre une situation gênante en public, a expliqué Melanie D., d'Edmonton, en Alberta. Avec SKYRIZI, je me sens tellement mieux, sur le plan physique aussi bien que mental. Je m'en fais moins au sujet de l'accès aux toilettes, je suis plus sûre de moi pendant mes déplacements, et je me sens en santé et assurée en public. »

« Étant donné la prévalence élevée des MII au Canada, AbbVie reconnaît le besoin d'offrir davantage d'options thérapeutiques aux personnes vivant avec ces maladies invalidantes, a affirmé Rami Fayed, Vice-président et Directeur général d'AbbVie Canada. L'indication de SKYRIZI pour le traitement de la colite ulcéreuse témoigne de notre engagement continu envers les patients au Canada. »

À propos de SKYRIZI® (risankizumab)1

SKYRIZI est un inhibiteur de l'interleukine 23 (IL‑23) qui bloque sélectivement l'IL‑23 en se liant à sa sous-unité p19. L'IL‑23, une cytokine jouant un rôle dans les processus inflammatoires, serait liée à un certain nombre de maladies chroniques d'origine immunitaire, dont la colite ulcéreuse. SKYRIZI est également indiqué au Canada pour le traitement de la maladie de Crohn modérément à fortement évolutive chez les adultes qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante, qui présentent une intolérance ou qui sont dépendants aux corticostéroïdes, ou qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante, qui présentent une intolérance ou qui ont cessé de répondre aux immunomodulateurs ou aux médicaments biologiques.

Pour connaître les renseignements importants en matière d'innocuité, veuillez consulter la monographie de SKYRIZI au www.abbvie.ca.

À propos d'AbbVie en gastroentérologie

AbbVie se concentre sur l'amélioration des soins en gastroentérologie depuis plus de 10 ans. Grâce à un solide programme d'études cliniques sur les maladies inflammatoires de l'intestin, AbbVie est déterminée à mener des recherches de pointe afin de parvenir à des découvertes et à des avancées prometteuses sur la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. En innovant, en apprenant et en s'adaptant, AbbVie aspire à éliminer le fardeau des maladies inflammatoires de l'intestin et à avoir un impact positif à long terme sur la vie des personnes atteintes de ces maladies.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences et les soins oculaires, de même que dans le domaine de l'esthétique, avec les produits et services d'Allergan Esthétique.

Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur X et Instagram ou trouvez-nous sur LinkedIn.

