Suspension des travaux du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs : Une nouvelle lourde de conséquences!

MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) et Choisir avec soin Québec réagissent fortement à la déclaration du ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, annonçant « la pause temporaire » des travaux du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP). « L'interruption des travaux en cours est inadmissible, incompréhensible et lourde de conséquences », déclare la présidente du CQMF, la Dre Geneviève Bois. « Le groupe de travail poursuit une œuvre cruciale et précieuse. Le GECSSP et ses outils soutiennent activement l'amélioration de la qualité des soins au Canada. Le GECSSP travaille avec une grande rigueur et contribue à la pérennité de notre système de santé», poursuit la Dre Bois.

Une des forces reconnues du GECSSP est notamment celle d'élaborer des lignes directrices en matière de soins de santé préventifs qui s'appuient sur des données probantes et qui sont libres de conflits d'intérêts. Le groupe de travail est unique dans sa représentativité de la première ligne, ce qui est déterminant du fait qu'il se penche sur les enjeux de prévention et de dépistage qui sont des domaines de la première ligne. « Il est outrageant de constater que le comité d'experts externes mandaté pour faire l'examen du groupe de travail ne comprend aucun médecin de famille, alors que nous sommes les utilisatrices et utilisateurs principaux des outils que le GECSSP produit, que ce sont des outils pertinents à notre champ d'action, et que nous dispensons une grande part des soins préventifs au pays! », souligne la Dre Bois.

Le président du comité directeur de Choisir avec soin Québec, le Dr René Wittmer, dénonce le caractère choquant de cette suspension annoncée des travaux du GECSSP, alors que les soins primaires traversent une crise sans précédent dans tout le pays. « C'est une véritable gifle aux médecins de famille qui s'investissent avec rigueur au sein du groupe de travail, dont l'expertise en première ligne, en méthodologie et en dépistage est ainsi balayée d'un revers de main! C'est aussi un déni de l'importance de lignes directrices et d'outils adaptés à la réalité de la pratique en soins primaires, au détriment de la qualité des soins pour toutes et tous. »

L'organisme indépendant est un rempart incontournable contre la commercialisation des soins. « En faire plus, ce n'est pas toujours mieux pour les patientes et patients… ou pour le système de santé! », souligne le Dr Wittmer. « Nous appuyons le GECSSP et soutenons avec lui cette valeur que les meilleurs soins de santé prodigués devraient être basés sur des données scientifiques robustes et exempts de conflits d'intérêts. »

Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) a pour mission d'inspirer et de soutenir les médecins de famille et leurs partenaires dans l'adoption de meilleures pratiques au bénéfice de la santé de la population. Il regroupe plus de 4 000 membres. Ses activités sont assurées par des médecins de famille bénévoles et engagés envers la profession et la collectivité. Le CQMF est l'aile québécoise du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), l'organisme professionnel responsable d'établir les normes et de procéder à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du pays.

Choisir avec soin Québec met la pertinence des soins au cœur des priorités en santé en faisant la promotion de l'utilisation judicieuse des tests et des traitements.

