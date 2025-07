Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs : Les travaux suspendus depuis mars dernier doivent reprendre sans délai

MONTRÉAL, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) a pris acte du rapport du Comité d'examen externe (CEE) du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs (GECSSP) - sur la modernisation de l'élaboration des lignes directrices en matière de soins de santé préventifs au Canada - et de l'accueil favorable qu'il a reçu de la ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel. « Les recommandations et les mesures proposées par le rapport du CEE pour moderniser l'élaboration des lignes directrices sont publiées depuis juin déjà; nous ne comprenons pas le maintien de la suspension des travaux du GECSSP! Le rapport du CEE ne soulève aucun enjeu majeur et ne soutient pas un tel arrêt. Les activités du Groupe d'étude, subitement interrompues en mars dernier, doivent reprendre sans délai supplémentaire », insiste la Dre Geneviève Bois, présidente du CQMF. Le 4 mars 2025, le CQMF dénonçait la « pause » dite « temporaire » des travaux du GECSSP, annoncée avant le déclenchement des élections fédérales par le ministre sortant, alors que le CEE n'avait pas terminé son rapport.

De l'avis même du président du CEE : « À une époque où la mésinformation et la désinformation minent la confiance, du public envers le système de santé, le rôle d'organismes indépendants fondés sur des données probantes, tel que le Groupe d'étude est plus essentiel que jamais. Pendant la préparation de ce rapport, les travaux du Groupe d'étude ont été temporairement suspendus. Il est primordial de lui permettre de reprendre pleinement ses activités et de poursuivre sa contribution essentielle aux soins de santé préventifs au Canada. » La cessation prolongée des activités du Groupe d'étude met en péril le développement de lignes directrices qui étaient en voie d'élaboration et compromet des mises à jour essentielles très attendues; elle risque aussi d'entraîner une perte d'expertise avec le départ obligé d'inestimables talents. Qu'est-ce qui empêche sa réactivation? De fait, il importe que le Groupe d'étude collabore étroitement à la phase de transition qui le mènera à sa modernisation afin qu'il « demeure un chef de file en matière de soins de santé préventifs »; c'est bien là l'engagement commun des treize experts du CEE - reconnaissant que le GECSSP « est depuis longtemps une voix respectée dans l'élaboration de lignes directrices fondées sur des données probantes, et son travail est reconnu à l'échelle internationale ».

Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) a pour mission d'inspirer et de soutenir les médecins de famille et leurs partenaires dans l'adoption de meilleures pratiques au bénéfice de la santé de la population. Il regroupe plus de 4 000 membres. Ses activités sont assurées par des médecins de famille bénévoles et engagés envers la profession et la collectivité. Le CQMF est l'aile québécoise du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), l'organisme professionnel responsable d'établir les normes et de procéder à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du pays.

