Innovations en première ligne, succès retentissant : Symposium sur les innovations du CQMF - 4e édition

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) tenait, le vendredi 23 mai dernier, au Palais des congrès de Montréal, la quatrième édition de son Symposium sur les innovations en première ligne, un événement unique en son genre qui s'inspire de l'émission Dans l'œil du dragon. L'objectif : donner une vitrine aux innovatrices et innovateurs qui, à partir des besoins du terrain, imaginent et mettent en œuvre des solutions concrètes pour transformer les soins de première ligne.

Ce sont 44 innovations, dont plus d'une trentaine à but non lucratif, qui ont été exposées sous forme de présentations éclairs. Ces idées novatrices couvrent une diversité de thématiques, allant du soutien à l'autogestion des soins par les patientes et patients, à des modèles innovants de collaboration interprofessionnelle, en passant par des outils d'intelligence artificielle et des plateformes d'apprentissage adaptées aux milieux cliniques.

Depuis plus de 10 ans, le CQMF accorde une place privilégiée à l'innovation en première ligne. « Nous croyons fermement que l'innovation fait partie des solutions aux enjeux de la première ligne. Certaines innovations ont le potentiel d'améliorer les soins et d'autres le quotidien de nos médecins. Encore mieux, certaines peuvent faire les 2! », se réjouit la Dre Geneviève Bois, présidente du CQMF.

L'événement a réuni plus de 200 participantes et participants, dont 77 leaders cliniques et 45 « dragons » - des actrices et acteurs clés du réseau de la santé dont la mission a consisté à identifier les innovations prometteuses.

Cette édition exceptionnelle a été couronnée par le lancement de l'Amplificateur d'innovations en première ligne, une initiative ambitieuse permettant d'assurer la mise à l'échelle des innovations en première ligne à haute valeur sociétale. En collaboration avec le Bureau de l'innovation du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de la Direction de la première ligne du MSSS, le CQMF chapeautera l'Amplificateur qui offrira un soutien à l'évaluation, à la maturation, à l'implantation et à la diffusion des innovations.

« Au cœur de la crise qui secoue actuellement le système de santé québécois, la création de l'Amplificateur vient soutenir l'engagement de la première ligne à continuer d'innover afin de répondre aux besoins des patientes et patients », souligne la Dre Maxine Dumas Pilon, présidente du groupe de travail sur l'innovation en médecine de famille du CQMF.

Le CQMF remercie l'ensemble des participantes et participants ainsi que ses collaboratrices et collaborateurs pour leur engagement envers l'innovation en première ligne.

À propos

Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) a pour mission d'inspirer et de soutenir les médecins de famille et leurs partenaires dans l'adoption de meilleures pratiques au bénéfice de la santé de la population. Il regroupe plus de 4 000 membres. Ses activités sont assurées par des médecins de famille bénévoles et engagés envers la profession et la collectivité. Le CQMF est l'aile québécoise du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), l'organisme professionnel responsable d'établir les normes et de procéder à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du pays.

