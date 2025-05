Projet de loi n° 106 - Un enjeu pour toutes et tous : Le CQMF exprime ses vives préoccupations

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) prend position officiellement et s'inquiète au sujet du projet de loi no 106, déposé sans préavis et acheminé très rapidement en commission parlementaire, alors qu'un rapport rigoureux et étoffé sur l'avenir de la première ligne venait d'être publié. Ce dépôt précipité du projet de loi, avant même que soit finalisée la toute première politique gouvernementale sur l'organisation des services de première ligne, envoie un message préoccupant et alarme la communauté médicale.

« L'accès aux soins est crucial, mais ne doit pas se faire au détriment de la qualité, de la pertinence clinique et de la relation médecin-patient. Le projet de loi no 106, dans sa forme actuelle, menace l'autonomie des professionnelles et professionnels, complexifie l'organisation des soins et fait fi des réalités du terrain. Il met aussi en péril l'attractivité de la médecine de famille, alors que la profession est déjà fragilisée », déclare la Dre Geneviève Bois, présidente du CQMF.

Les médecins de famille sont essentiels à la santé des communautés. Pourtant, au lieu de les soutenir, le discours actuel les dévalorise. Cette approche coercitive et centralisée a déjà été tentée et a échoué dans le passé. Nous devons miser sur la collaboration, la décentralisation et le respect de l'expertise locale pour bâtir un système accessible, mais aussi durable et de qualité.

Le CQMF propose cinq pistes concrètes :

Valoriser véritablement la médecine de famille, son expertise, sa réalité et sa contribution au système. Cela implique notamment de revoir les communications publiques concernant les médecins de famille et la médecine de famille comme discipline;

Ouvrir un réel dialogue avec les médecins et leurs représentants pour construire ensemble une première ligne forte;

Favoriser la décentralisation et l'interprofessionnalisme, ce qui demande de mieux pourvoir les postes de professionnel(le)s en première ligne pour un travail d'équipe avec les médecins;

Revoir les conditions de pratique en médecine de famille pour attirer et retenir les médecins à long terme;

Reconsidérer le projet de loi no 106 et son échéancier précipité.

En conclusion, les médecins de famille veulent que le système fonctionne -- pour leurs patientes et patients, leurs communautés, leur profession. Pour une première ligne agile et performante, nos médecins doivent être écoutés, respectés, et soutenus. Le CQMF appelle à un virage immédiat vers la collaboration, la reconnaissance de la médecine de famille et l'engagement partagé. Ce n'est qu'ensemble que nous relèverons les défis du système de santé.

À propos

Le Collège québécois des médecins de famille (CQMF) a pour mission d'inspirer et de soutenir les médecins de famille et leurs partenaires dans l'adoption de meilleures pratiques au bénéfice de la santé de la population. Il regroupe plus de 4 000 membres. Ses activités sont assurées par des médecins de famille bénévoles et engagés envers la profession et la collectivité. Le CQMF est l'aile québécoise du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), l'organisme professionnel responsable d'établir les normes et de procéder à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du pays.

