Suspension des programmes Rénovation Québec, RénoRégion et d'adaptation de domicile - L'UMQ dénonce une décision incohérente en contexte de crise du logement et d'incertitude économique

MONTRÉAL, le 31 mars 2025 /CNW/ - Dans un contexte de crise où chaque logement compte, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) critique vivement la suspension des programmes Rénovation Québec et RénoRégion à compter du 1er avril 2025 et la prolongation de la suspension du programme d'adaptation de domicile.

Les programmes Rénovation Québec et RénoRégion jouent un rôle essentiel en soutenant la rénovation des parcs immobiliers existants, en particulier dans les secteurs résidentiels dégradés et en milieu rural. Ces programmes apportent un soutien financier précieux aux municipalités et aux propriétaires-occupants à faible revenu pour entretenir et préserver leur résidence. La suspension de ces mesures va totalement à l'encontre des demandes du milieu municipal visant à élargir leur portée et les rendre plus agiles. Elle est incohérente avec les impératifs de la crise du logement actuelle et le climat d'incertitude économique. Ce sont les populations vivant dans des conditions précaires qui s'en trouveront pénalisées.

Le programme d'adaptation de domicile, qui répond à un besoin majeur et croissant en offrant une aide financière pour adapter les logements de personnes handicapées ou à mobilité réduite, est particulièrement impacté par cette décision. En 2024, l'ensemble des fonds avaient déjà été dépensés, et les municipalités attendaient avec impatience le renouvellement de l'enveloppe budgétaire. L'UMQ déplore vivement que les sommes allouées dans le Budget 2025-2026 du gouvernement ne servent qu'à combler l'arriérage des demandes déjà soumises, sans prévoir la continuation du programme. L'absence de nouveau financement affectera directement le milieu de vie de personnes vulnérables et compromettra leur maintien à domicile, notamment en région, où cela pourrait accélérer des dynamiques de dévitalisation.

L'UMQ demande au gouvernement du Québec de renouveler rapidement le financement de ces programmes, essentiels pour le bien-être des Québécoises et Québécois. Il est impératif de prendre en compte les besoins urgents des communautés locales et des citoyens les plus vulnérables.

« La suspension des programmes Rénovation Québec, RénoRégion et d'adaptation de domicile affectera directement le milieu de vie de personnes vulnérables. Ces programmes étaient très utilisés et pénalisent une fois de plus les populations vivant dans des conditions précaires. Dans un contexte de crise où on ne peut se permettre de perdre un seul logement, cette décision est particulièrement préoccupante », déclare Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]