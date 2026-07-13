Suspension des permis de collèges privés : Québec solidaire demande au ministre Bonnardel d'agir afin de rassurer les étudiants injustement pénalisés.

MONTRÉAL, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Alors que le Collège supérieur de Montréal, le Collège supérieur de Sherbrooke, le Collège de Technologie Véritas et le Collège Herzing (volet professionnel seulement) doivent suspendre leurs activités, laissant près de 900 étudiants internationaux dans l'incertitude, les députés solidaires Guillaume Cliche-Rivard et Andrés Fontecilla demandent au ministre de l'Immigration, François Bonnardel, d'intervenir immédiatement.

Dans une lettre transmise aujourd'hui au ministre, les deux députés réclament des mesures claires pour permettre aux étudiants de ces collèges de poursuivre leur parcours au Québec. Québec solidaire ne remet pas en question la suspension des permis. Toutefois, les étudiants ne doivent pas subir les conséquences des manquements des collèges qui étaient reconnus par le gouvernement au moment de leur inscription.

« Ces étudiants ont respecté les règles, payé leurs frais de scolarité et construit leur avenir au Québec. Plusieurs étaient à quelques jours ou quelques semaines de terminer leurs études. Ils ne peuvent pas être abandonnés du jour au lendemain à cause des fautes de leur établissement. François Bonnardel doit leur offrir rapidement un parcours de transition simple vers un autre collège et protéger leurs démarches d'immigration », a déclaré Guillaume Cliche-Rivard, député de Saint-Henri-Sainte-Anne et leader parlementaire de Québec solidaire.

Les députés demandent notamment la tenue rapide de séances d'information, un accompagnement vers d'autres établissements d'enseignement ainsi qu'une marge de manœuvre concernant le renouvellement des certificats d'acceptation du Québec, le maintien du statut des étudiants et l'évaluation éventuelle de leurs demandes de sélection permanente.

« Derrière chaque dossier, il y a une personne qui a investi toutes ses économies et qui vit aujourd'hui une détresse immense. Que le gouvernement sanctionne les établissements qui ne respectent pas les règles, soit. Mais il serait profondément injuste de punir en même temps des centaines d'étudiants. La CAQ doit assumer ses responsabilités et mettre fin à cette incertitude », a ajouté Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion et responsable de Québec solidaire en matière d'immigration, de francisation et d'intégration.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse pour le caucus de Québec solidaire, (819) 446-4308 ou [email protected]