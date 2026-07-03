Électrification au Port de Québec : Québec solidaire souligne une victoire citoyenne, mais rappelle que cela ne doit pas être un chèque en blanc à QSL

QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Québec solidaire accueille favorablement l'annonce du financement de l'électrification des quais du Port de Québec, une revendication portée depuis longtemps par les députés solidaires de la région de Québec, Etienne Grandmont et Sol Zanetti, ainsi que par les citoyennes et citoyens de Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville.

Cette annonce doit toutefois venir avec une condition claire : l'électrification des quais ne doit pas servir de caution environnementale au projet de terminal de conteneurs de QSL.

« Enfin, le gouvernement comprend que les gens de Limoilou et de la Basse-Ville ont le droit de respirer un air plus propre. L'électrification des quais, ça fait des années qu'on la demande. Par contre, il ne faut pas que le Port et QSL se servent d'une bonne annonce pour faire avaler un mauvais projet. On ne peut pas réduire les émissions d'un côté et ajouter de l'autre des centaines de passages de camions, plus de trains, plus de bateaux à quai, plus de bruit et plus de nuisances dans des quartiers déjà vulnérables. », affirme Etienne Grandmont, député de Taschereau.

Québec solidaire rappelle que l'électrification des quais était l'une des recommandations importantes du rapport Mon environnement, ma santé de la Direction de santé publique, dans un contexte où les quartiers centraux de Québec subissent depuis trop longtemps les impacts de la pollution industrielle, portuaire, ferroviaire et routière.

« L'électrification des quais est une bonne chose, mais rappelons que ça ne devrait pas être aux Québécois et aux Québécoises de payer pour cela. Ce sont les multinationales milliardaires qui font des profits faramineux avec leurs activités au Port de Québec qui ont les moyens et la responsabilité de payer pour cela. Le poids de la transition doit être porté par les grands pollueurs, pas par les contribuables. », déclare Sol Zanetti, député de Jean-Lesage.

Finalement, les députés solidaires dénoncent le fait que la CAQ subventionne avec l'argent des Québécoises et des Québécois une entité fédérale qui refuse de se soumettre aux lois environnementales. Si le Québec finance l'électrification du Port, il doit pouvoir imposer ses règles, notamment en déclenchant un BAPE sur le projet de terminal de conteneurs.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, 819 446-4308, [email protected]