Québec solidaire ferme la porte aux énergies fossiles, La CAQ choisit le pétrole albertain

MONTRÉAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Ruba Ghazal, Cheffe parlementaire et porte-parole pour Québec solidaire, réagit aux déclarations de la première ministre Christine Fréchette, qui se dit ouverte à évaluer un projet de pipeline au Québec, afin de transporter du pétrole de l'Alberta :

« Le Québec a déjà fait le choix de dire non aux projets de pipelines. Christine Fréchette doit cesser de regarder en arrière et se tourner vers l'avenir. Le Québec n'est pas un corridor pour le pétrole sale de l'Alberta, point final. Il s'agirait d'un recul absolument scandaleux, aux conséquences environnementales et économiques catastrophiques pour le Québec.

À l'approche des élections, Christine Fréchette doit être transparente : est-ce que c'est son intention de construire de nouvelles infrastructures de transport de pétrole ou de gaz au Québec ?

Pour Québec solidaire, le choix est clair. Il est temps de fermer la porte une fois pour toutes aux énergies fossiles et d'accélérer la transition écologique de notre économie. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 446-4308 ou [email protected]