Suspension des liaisons régionales d'Air Canada - La cellule de crise sur le transport aérien salue l'implication du gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres de la cellule de crise sur le transport aérien, regroupant l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (AITQ), le Conseil du patronat du Québec (CPQ), la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), le Réseau québécois des aéroports (RQA) et l'Union des municipalités du Québec (UMQ), accueillent favorablement la formation par le ministre des Transports, monsieur François Bonnardel, d'un groupe d'intervention sur le transport aérien régional. Cette annonce répond à la vision qu'en avaient les membres de la cellule de crise depuis le jour 1, soit celle de réunir autour d'une même table les acteurs stratégiques permettant de préserver, pour les régions du Québec, un service essentiel, à court terme, et leur assurer un outil de développement économique indéniable, à plus long terme.

En effet, les membres de la cellule de crise se réjouissent que le gouvernement du Québec prenne les commandes et démontre son leadership afin d'identifier rapidement des solutions viables et pérennes pour desservir les régions qui font face à une rupture de service sans précédent. Les objectifs visés ainsi que l'échéancier très serré répondent aux demandes des organisations membres de la cellule de crise sur le transport aérien régional. Dès la semaine prochaine, les cinq membres fondateurs de la cellule intégreront le groupe d'intervention et participeront activement aux travaux avec l'ensemble des partenaires du milieu aérien.

Par ailleurs, les membres de la cellule saluent la décision du ministre de prolonger jusqu'au 31 octobre 2020 le Programme d'aide pour le maintien des services aériens régionaux essentiels en période d'urgence sanitaire, une demande maintes fois formulée par les régions.

Rappelons que le 2 juillet dernier, cinq organisations phares au Québec ont uni leur force pour créer une cellule de crise sur le transport aérien. Au cours des prochains jours, celle-ci complètera son mandat en rencontrant les transporteurs régionaux et les porteurs de projets.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Anne-Hélène Couturier, Conseillère en communications corporatives, Alliance de l'industrie touristique du Québec, C. 581 994-2663, [email protected]; Nadine Légaré, Conseillère principale - Communications et relations avec les médias, Conseil du patronat du Québec, C. 514 265-5471, [email protected]; Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, C. 514 912-2639, [email protected]; Romain Girard, Directeur général, Réseau québécois des aéroports, C. 418 654-8149, [email protected]; Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, Union des municipalités du Québec, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca